На поиски потерявшейся женщины выезжали спасатели
Вчера, 17 июля спасатели выезжали в местность Никольский Бор Тункинского района Бурятии. Там в лесу заблудилась 45-летняя женщина, собиравшая ягоды.
- За помощью к спасателям обратился племянник заблудившейся женщины. С его слов, в установленное время тётя к машине не вышла. Мужчина и ещё одна женщина пытались найти её сами - звали, использовали звуковой сигнал машины, обследовали ближайшую местность. В ходе поиска они привлекли ещё троих сборщиков дикоросов. Только спустя три часа самостоятельного поиска племянник потерявшейся женщины обратился за помощью в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Приехавшие на место спасатели разошлись цепью и пошли искать пешком.
Тем временем начальник поисково-спасательного отряда №2 для привлечения внимания пропавшей включил сирены на спецтранспорте. Он отправился объезжать местность по просёлочным дорогам.
Это помогло. Услышав звуки сирены, заблудившаяся женщина вышла на дорогу и пошла навстречу спасателям. Они встретились вблизи села Никольск.
Женщина была доставлена в населённый пункт в удовлетворительном состоянии.
В Бурятии женщина заблудилась в лесу, собирая ягоды
Общество, Фото:
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