Глава МВД по Бурятии подписал соглашение с профсоюзами

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Документ будет действовать три года



В МВД по Бурятии состоялось подписание отраслевого соглашения с профсоюзной организацией. Подписи поставили министр внутренних дел Олег Кудинов и председатель Бурятской региональной организации «Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ» Долгор Башкеева.



- Подписанный документ регулирует социально-трудовые отношения в подразделениях и территориальных органах МВД Бурятии и устанавливает общие положения об оплате, условиях и охране труда, о режиме труда и отдыха, гарантиях и компенсациях служащим и работникам министерства, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



Срок действия отраслевого соглашения составляет три года.

