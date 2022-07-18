Документ будет действовать три года
В МВД по Бурятии состоялось подписание отраслевого соглашения с профсоюзной организацией. Подписи поставили министр внутренних дел Олег Кудинов и председатель Бурятской региональной организации «Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ» Долгор Башкеева.
- Подписанный документ регулирует социально-трудовые отношения в подразделениях и территориальных органах МВД Бурятии и устанавливает общие положения об оплате, условиях и охране труда, о режиме труда и отдыха, гарантиях и компенсациях служащим и работникам министерства, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Срок действия отраслевого соглашения составляет три года.
Глава МВД по Бурятии подписал соглашение с профсоюзами
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