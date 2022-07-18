Бадма и Чагдар с Бурдрамом спасли планету

Известные бурятские мультипликационные герои выступили с экологическим призывом правильно утилизировать старые батарейки
Новые серии анимационного фильма «Бадма и Чагдар» (0+) созданы в рамках грантового экологического конкурса от энергохолдинга. Один из грантов выиграла некоммерческая организация «Театральная компания Бурятии».
400 тысяч рублей были выделены НКО, учреждённому артистами и работниками Бурдрама, на реализацию программы «Сэбэр юртэмсэ - чистая планета». В публичной зоне Буряад театра установлены два приёмных пункта по сбору отработанных батареек, химические остатки которых очень токсичны.
Осенью этого года, с началом нового театрального сезона, зрители смогут приносить и оставлять в двух приёмных пунктах на кассе и в фойе театра отработанные батарейки, которые будут в дальнейшем правильно утилизированы. Для промоушена этой экологической акции и выпущен двухсерийный мультфильм «Бадма и Чагдар спасают планету» на бурятском языке, сообщили в АНО «Театральная кампания Бурятии».
Ожидаемый результат акции оценивается экспертами в охвате более 20 тысячной аудитории.
Актуальность проблемы очевидна, ведь одна только выброшенная батарейка отравляет тяжёлыми металлами до 20 кв. м. земли, 400 литров воды, убивает одного ёжика, два дерева и тысячи дождевых червей.
Положительно оценила творческий подход к делу министр культуры Бурятии Соелма Дагаева: «Надеемся, что детский художественный язык мультфильма найдёт отклик в сердцах юных зрителей и их родителей. И люди поддержат акцию, не будут выбрасывать батарейки, а принесут в места их организованного сбора!»
В министерстве культуры Бурятии рассказали, что детский фильм создан усилиями работников нескольких творческих учреждений. В частности, автором идеи является Цыпилма Очирова, директор Бурдрама, художником мультфильма выступил Эрдэни Жалцанов, худрук театра кукол «Ульгэр», роли озвучены Янжимой Жалцановой, а анимация выполнена Евгением Жалцановым.
Ранее мультипликационный сериал «Бадма и Чагдар» завоевал международную популярность у зрителей, а его создатель Эрдэни Жалцанов был удостоен в прошлом году государственной награды Монголии – медалей «Найрамдал» (Дружба).
Новые серии мультфильма можно посмотреть на сайте и соцсетях Бурдрама.
Бадма и Чагдар с Бурдрамом спасли планету
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Владельцы квартиры, где нет абсолютно никакого ремонта, требуют кругленькую сумму
В футбольном турнире участвовали 12 команд
Елена Ербакова исполнила в фильме главную женскую роль
Документ будет действовать три года
Реставрации Гостиных рядов, видимо, придётся ждать не скоро
Известные бурятские мультипликационные герои выступили с экологическим призывом правильно утилизировать старые батарейки
Десантники сержанта Александра Штри отбили шесть атак
Владимир Гомбоев погиб 18 июля 2004 года
Мероприятие состоялось в Мухоршибирском районе Бурятии
По словам зооволонтёров, хозяевам кота Снежка было очень стыдно
Только 19% соискателей никак не сократили свои расходы после ухода с последнего места работы
На место вызвали росгвардейцев
Работы выполнены на 60%
Местным жителям приходится добывать воду с риском для жизни
Нарушение выявила прокуратура