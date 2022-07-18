Бадма и Чагдар с Бурдрамом спасли планету

Известные бурятские мультипликационные герои выступили с экологическим призывом правильно утилизировать старые батарейки



Новые серии анимационного фильма «Бадма и Чагдар» (0+) созданы в рамках грантового экологического конкурса от энергохолдинга. Один из грантов выиграла некоммерческая организация «Театральная компания Бурятии».



400 тысяч рублей были выделены НКО, учреждённому артистами и работниками Бурдрама, на реализацию программы «Сэбэр юртэмсэ - чистая планета». В публичной зоне Буряад театра установлены два приёмных пункта по сбору отработанных батареек, химические остатки которых очень токсичны.



Осенью этого года, с началом нового театрального сезона, зрители смогут приносить и оставлять в двух приёмных пунктах на кассе и в фойе театра отработанные батарейки, которые будут в дальнейшем правильно утилизированы. Для промоушена этой экологической акции и выпущен двухсерийный мультфильм «Бадма и Чагдар спасают планету» на бурятском языке, сообщили в АНО «Театральная кампания Бурятии».



Ожидаемый результат акции оценивается экспертами в охвате более 20 тысячной аудитории.



Актуальность проблемы очевидна, ведь одна только выброшенная батарейка отравляет тяжёлыми металлами до 20 кв. м. земли, 400 литров воды, убивает одного ёжика, два дерева и тысячи дождевых червей.



Положительно оценила творческий подход к делу министр культуры Бурятии Соелма Дагаева: «Надеемся, что детский художественный язык мультфильма найдёт отклик в сердцах юных зрителей и их родителей. И люди поддержат акцию, не будут выбрасывать батарейки, а принесут в места их организованного сбора!»



В министерстве культуры Бурятии рассказали, что детский фильм создан усилиями работников нескольких творческих учреждений. В частности, автором идеи является Цыпилма Очирова, директор Бурдрама, художником мультфильма выступил Эрдэни Жалцанов, худрук театра кукол «Ульгэр», роли озвучены Янжимой Жалцановой, а анимация выполнена Евгением Жалцановым.



Ранее мультипликационный сериал «Бадма и Чагдар» завоевал международную популярность у зрителей, а его создатель Эрдэни Жалцанов был удостоен в прошлом году государственной награды Монголии – медалей «Найрамдал» (Дружба).



Новые серии мультфильма можно посмотреть на сайте и соцсетях Бурдрама.

