18 июля

17 июля

Популярное

Борец из Бурятии прошёл в финал универсиады

Борец из Бурятии прошёл в финал универсиады
Общество,  Фото:официальная группа Александра Богомоева
Сегодня Тумэн Бодиев поборется за «золото» соревнований

В Грозном проходит VIII всероссийская летняя универсиада по вольной борьбе. В соревнованиях принимают участие около 240 спортсменов из 49 вузов страны.

В финал летней универсиады пробился борец из Бурятии Тумэн Бодиев. Спортсмен встретится в завершающей схватке весовой категории до 74 кг с чеченским спортсменом Хамзатом Эльдаровым. Об этом сообщает официальная группа Александра Богомоева.

Финалы у мужчин в весовых категориях до 74, 79, 86, 92 и 97 кг и у женщин в весовых категориях до 50, 53, 55, 57 и 76 кг пройдут сегодня, 18 июля, с 18:00 до 20:00 по московскому времени.
спорт вольная борьба Бурятия универсиада

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Борец из Бурятии прошёл в финал универсиады
Борец из Бурятии прошёл в финал универсиады
Общество, 18.07.2022
Сегодня Тумэн Бодиев поборется за «золото» соревнований
На Ольхоне туристов бесплатно тестируют на ВИЧ
На Ольхоне туристов бесплатно тестируют на ВИЧ
Общество, 18.07.2022
На острове работает передвижной мобильный пункт центра СПИД
В Бурятии выступила «Душа Народа»
В Бурятии выступила «Душа Народа»
Общество, 18.07.2022
В Улан-Удэ прошёл концерт «От сердца к сердцу»


В Бурятии запустили экологическое судно для очистки Байкала
В Бурятии запустили экологическое судно для очистки Байкала
Общество, 18.07.2022
Судно будет курсировать по Байкалу, причаливая в местах наибольшего скопления водного транспорта
Улан-удэнские осуждённые познакомились с творчеством Рембрандта
Улан-удэнские осуждённые познакомились с творчеством Рембрандта
Общество, 18.07.2022
В колонии прошли тематические мероприятия
В Бурятии фотоловушка сняла медведицу с тремя медвежатами
В Бурятии фотоловушка сняла медведицу с тремя медвежатами
Общество, 18.07.2022
Лесные камеры запечатлели также косулю и оленя
В Улан-Удэ отменённые трамвайные маршруты вернутся на линию
В Улан-Удэ отменённые трамвайные маршруты вернутся на линию
Общество, 18.07.2022
Замену трамвайных путей завершили раньше срока
Читинские таможенники изъяли незадекларированные авто из Армении
Читинские таможенники изъяли незадекларированные авто из Армении
Общество, 18.07.2022
Читинская таможня доначислила 2,7 млн. рублей в госказну за автомобили
В Улан-Удэ открылась очередь в два новых детсада
В Улан-Удэ открылась очередь в два новых детсада
Общество, 18.07.2022
Новые садики появились на улицах Конечная и Лермонтова
В Улан-Удэ изгнали горностаевую моль
В Улан-Удэ изгнали горностаевую моль
Общество, 18.07.2022
Нашествие вредителей на деревья и кустарники остановлено
Бурятский поэт-сатирик высмеял некультурных «всадников»
Бурятский поэт-сатирик высмеял некультурных «всадников»
Общество, 18.07.2022
Стихотворение на злобу дня написал Юрий Ботоев
Дожди и ветер ожидаются в Бурятии
Дожди и ветер ожидаются в Бурятии
Общество, 18.07.2022
При этом будет по-летнему тепло

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^