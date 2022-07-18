Борец из Бурятии прошёл в финал универсиады

Общество, Фото: официальная группа Александра Богомоева

Сегодня Тумэн Бодиев поборется за «золото» соревнований



В Грозном проходит VIII всероссийская летняя универсиада по вольной борьбе. В соревнованиях принимают участие около 240 спортсменов из 49 вузов страны.



В финал летней универсиады пробился борец из Бурятии Тумэн Бодиев. Спортсмен встретится в завершающей схватке весовой категории до 74 кг с чеченским спортсменом Хамзатом Эльдаровым. Об этом сообщает официальная группа Александра Богомоева.



Финалы у мужчин в весовых категориях до 74, 79, 86, 92 и 97 кг и у женщин в весовых категориях до 50, 53, 55, 57 и 76 кг пройдут сегодня, 18 июля, с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

