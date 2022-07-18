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В Улан-Удэ почтили память милиционера, зарезанного преступниками

В Улан-Удэ почтили память милиционера, зарезанного преступниками
Общество, 
Владимир Гомбоев погиб 18 июля 2004 года

Развод в батальоне ОВО по Улан-Удэ управления Росгвардии по Бурятии начался с минуты молчания. Сотрудники почтили память погибшего в 2004 году сотрудника вневедомственной охраны сержанта милиции Владимира Гомбоева.

Ночью 18 июля 2004 года после окончания дежурства, сдав табельное оружие, милиционер группы задержания Владимир Гомбоев возвращался домой. По пути Владимир и его коллега заметили группу молодых людей, которые несли вещи – телевизор, компьютер, ковры. Понимая, что совершена кража, милиционеры решали задержать молодых людей. Последние попытались скрыться.

Быстро оценив обстановку и несмотря на неравное соотношение сил, Сергей Монтоев и Владимир Гомбоев вступили в противоборство с вооружёнными ножами преступниками. В ходе задержания младший сержант милиции Владимир Гомбоев получил множественные колото-резаные ранения и, невзирая на обильную кровопотерю, пытался задержать преступников.

От полученных ножевых ранений Владимир Гомбоев скончался.

Указом президента России он был посмертно награждён орденом Мужества. 
Росгвардия

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