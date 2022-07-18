Посланник культуры МИД Монголии нанёс визит в театр оперы и балета
В Бурятию приехала делегация национальной балетной школы Монголии во главе с посланником культуры МИД страны, президентом фонда развития балета, заслуженным артистом Монголии, ведущим солистом Бостонского театра Алтанхуяг Дугараа. В рамках визита гости посетили Бурятский государственный академический театр оперы и балета, где им была проведена экскурсия, а также прошла встреча с руководством театра.
- Алтанхуяг Дугараа организовывает международный конкурс балета в Монголии, где в июне наши артисты Александра Богданова и Алдар Болтанов взяли «бронзу». Он входит в 10-ку лучших артистов балета мира. Он работал со знаменитыми балетмейстерами и артистами балета. Мы заинтересованы в сотрудничестве, совместных проектах, обмене опытом и солистами, — пояснил главный балетмейстер Бурятского театра оперы и балета заслуженный артист России Баярто Дамбаев.
Во время встречи руководство театра пригласило гостей из Монголии на фестиваль имени Ларисы Сахьяновой, который пройдёт в 2023 году, и будущие премьеры.
- Познакомились с вашим театром, очень всё понравилось, возникло очень много идей. Мы поняли, что жители Бурятии любят и ценят классическое искусство: балет и оперу. Если понадобится поддержка от нашего фонда развития балета в Монголии, мы всегда готовы к сотрудничеству, — в свою очередь отметил посланник культуры МИД Монголии Алтанхуяг Дугараа.
Высокому гостю также рассказали, что 18 августа в рамках гала-концерта «Байкальского танцевального фестиваля» (6+) будет презентован фонд помощи артистам балета «Балет Бурятии».
Визит балетной делегации из соседней Монголии состоялся в рамках двухстороннего соглашения о сотрудничестве между Бурятским республиканским хореографическим колледжем и национальной балетной школой Монголии, подписанного в начале этого лета в Улан-Баторе. Об этом сообщает пресс-служба театра оперы и балета.
Бурятию посетила делегация балетной школы Монголии
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