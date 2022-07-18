Редкий случай: В Улан-Удэ хозяева брошенного кота вернулись за ним





В Улан-Удэ хозяева кота по кличке Снежок отказались от него, пожалев деньги и силы на лечение. Однако затем прежние владельцы животного передумали и вернулись за ним. В практике волонтёров фонда защиты животных «Собака счастья» история с подобным счастливым концом оказалась первой.Снежок попал в ветеринарную клинику в начале июля с тяжёлыми травмами: его сильно искусали собаки. Хозяева оставили животное в клинике и «свалили в закат», рассказывают в фонде «Собака счастья». Владельцы решили, что лечение будет слишком дорогостоящим.На помощь откликнулись зооволонтёры, они в срочном порядке стали собирать животному деньги на операции.- У Снежка было крайне тяжёлое состояние - собаки его крепко потрепали, и он несчастный обладатель абсцесса на голове и диафрагмальной грыжи! От сильной компрессии при покусах его кишечник сместился в грудную полость. Это всё сложно звучит, и очень страшно и больно на деле. Вот почему вы никогда не должны отпускать кошек на самовыгул, - отметили в фонде защиты животных.Однако вскоре хозяева передумали и вернулись за Снежком. Представители фонда «Собаке счастья» рассказали, что прежним владельцам было очень стыдно за свой поступок. Они попросили вернуть им котика. «Им было очень стыдно, они понимали какое предательство совершили и готовы были на любые условия, лишь бы его вернули», - поделились волонтёры.Этот случай стал первым в практике фонда, когда «отказника» вернули тем же владельцам.Волонтёры признались, что не сразу одобрили решение семьи, но поверили в искренность владельцев.- Семья в полном составе приходила к нему в клинику во время лечения, не переставая извиняться. А видели бы, как Снежок радовался их приходу и тянулся к детям! – рассказали зоозащитники.Хозяева согласились оплатить счета за операцию. И впредь обещали не выпускать Снежка одного на улицу. А для того, чтобы гулять с ним, купили шлейку. Кроме того, теперь владельцы кота обязались кастрировать его, а волонтёрам – регулярно отправлять фотоотчёт.- Наши сердца растаяли, и Снежок вернулся домой! – заключили в «Собаке счастья».Кроме прочего, здесь отметили, что деньги, собранные на лечение Снежка, потратили на нужды других подопечных фонда.