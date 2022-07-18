Треть жителей Бурятии испытывают финансовые трудности после увольнения













Служба исследований hh.ru выяснила, возникают ли финансовые трудности у жителей Дальнего Востока и Бурятии после увольнения, насколько серьёзны эти проблемы и как с ними удаётся справляться.Среди тех дальневосточных и бурятских соискателей, которые на момент опроса не были трудоустроены, финансовые трудности не возникли лишь у 6%. Треть (31%) столкнулись с серьёзными денежными затруднениями (год назад таких было чуть больше – 34%), ещё 49% отметили, что некоторые трудности с деньгами есть, но пока с ними удается справиться, и это самый высокий процент среди федеральных округов страны. У 14% возникли лишь небольшие, практически незаметные сложности.Чаще всего с серьёзными финансовыми проблемами во время поиска работы сталкивается представители сферы искусства и медиа и рабочий персонал (по 42%). Наиболее комфортно себя ощущают специалисты по закупкам (25%), ИТ-специалисты и банковские служащие (по 16%).Только 19% соискателей Бурятии никак не сократили свои расходы после ухода с последнего места работы. Среди остальных, 32% начали больше внимания обращать на цены и отложили дорогостоящие покупки, 22% урезали расходы на повседневные нужды, ещё 27% в принципе серьёзно сократили все свои расходы. Те, кому вообще не пришлось сокращать траты после увольнения, чаще встречаются в сфере добычи сырья (44%), а те, кто, наоборот, существенно урезал расходы – среди специалистов по консультированию (35%).Большинство из тех, кому удалось избежать финансовых трудностей после увольнения, объясняют это наличием сбережений (67%; для сравнения: год назад в аналогичном опросе такой ответ дали 58%). Значительно реже респонденты выбирали такие варианты как поддержка со стороны членов семьи (34%), выплата достойной компенсации от бывшего работодателя (13%), подработка в формате фриланса (12%). Кроме того, 5% сдают в аренду недвижимость, 2% живут за счет собственного бизнеса, по 1% решили свои финансовые трудности после увольнения за счет продажи автомобиля и получения наследства.21% россиян уверены, что могут позволить себе искать работу ещё в течение месяца, после чего начнут испытывать ощутимые финансовые трудности. 26% считают, что их запаса прочности хватит на три месяца, 15% - на полгода, 9% - на год, 10% могут позволить себе искать работу и более одного года.Ещё 19% россиян полагают, что у них никогда не возникнет финансовых трудностей из-за отсутствия работы: это в шесть раз больше, нежели год назад – в 2021 году такой точки зрения придерживались лишь 3% опрошенных. Любопытно, что среди женщин в своей финансовой независимости от работы уверены 21%, а среди мужчин - только 15%.