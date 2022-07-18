18 июля

17 июля

Популярное

Более 100 активистов Улан-Удэ приняли участие в III республиканском фестивале ТОСов

Более 100 активистов Улан-Удэ приняли участие в III республиканском фестивале ТОСов
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Мероприятие состоялось в Мухоршибирском районе Бурятии

Фестиваль прошёл в Мухоршибири в субботу в рамках празднования 95-летия Мухоршибирского района. Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков представил улан-удэнскую выставку комиссии под председательством главы республики Алексея Цыденова и рассказал о работе городских ТОСов. Он отметил, что сейчас в Улан-Удэ работает 95 ТОСов, из них 29 организованы в границах многоквартирных жилых домов.

– Это неравнодушные и активные люди, которые хотят изменить жизнь в лучшую сторону. По инициативе ТОСовцев при поддержке города строятся водоводы, памятники, открываются клубы и досуговые центры. ТОСы делают жизнь нашего города лучше. Общественники знают все проблемные моменты на своих территориях. Сначала начиналось с решения небольших вопросов, а сейчас предлагаются большие инициативы, – подчеркнул Игорь Шутенков.

Общественники приняли участие в обсуждении вопросов круглого стола и семинарах, а также в параде и театрализованном представлении «С юбилеем, любимый район!», презентовали свои арт-выставки и показали своё мастерство в творческом конкурсе.



На арт-выставке все могли убедится насколько талантливы ТОСовцы. Тут и глиняная посуда, украшения из бисера, картины и предметы одежды из валяной шерсти, унты, цветочные композиции, мыло ручной работы и многое другое. Все они сделаны руками местных жителей и отражают культурные особенности районов Бурятии.

– В городе Улан-Удэ мы активно поддерживаем ТОСы. Есть специальное управление по развитию гражданских инициатив, свои программы, свой грантовый конкурс для ТОСов. В постоянном режиме встречаемся с активистами, в прямом режиме решаем хозяйственные вопросы: где-то нужно отгрейдировать, отсыпать, где-то нужно перенести остановку, организовать работу по вывозу мусора. Мы через ТОСы получаем сигналы и решаем их, – отметил заместитель мэра – руководитель аппарата администрации города Николай Намсараев.

Во время проведения специальной военной операции на Украине активисты ТОС начали сбор помощи военнослужащим. В апреле было собрано и отправлено более 500 кг необходимых вещей, в июне осуществлён сбор средств на покупку квадрокоптера. В настоящее время своими силами шьют тактильные носилки для выноса раненных бойцов.

Отметим, в этом году 32 городских ТОСа стали победителями и призёрами республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление». Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
администрацияУУ ТОС Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Более 100 активистов Улан-Удэ приняли участие в III республиканском фестивале ТОСов
Более 100 активистов Улан-Удэ приняли участие в III республиканском фестивале ТОСов
Общество, 18.07.2022
Мероприятие состоялось в Мухоршибирском районе Бурятии
Редкий случай: В Улан-Удэ хозяева брошенного кота вернулись за ним
Редкий случай: В Улан-Удэ хозяева брошенного кота вернулись за ним
Общество, 18.07.2022
По словам зооволонтёров, хозяевам кота Снежка было очень стыдно
Треть жителей Бурятии испытывают финансовые трудности после увольнения
Треть жителей Бурятии испытывают финансовые трудности после увольнения
Общество, 18.07.2022
Только 19% соискателей никак не сократили свои расходы после ухода с последнего места работы
Село в Бурятии через суд обеспечат питьевой водой
Село в Бурятии через суд обеспечат питьевой водой
Общество, 18.07.2022
Местным жителям приходится добывать воду с риском для жизни 
В Улан-Удэ днём до +33 градусов
В Улан-Удэ днём до +33 градусов
Общество, 18.07.2022
Днём по юго-западу и северо-востоку республики местами кратковременные дожди, грозы
Братчанки стали жертвами аферистов при покупке садовых качелей
Братчанки стали жертвами аферистов при покупке садовых качелей
Общество, 17.07.2022
Желание приобрести товар у них вызвали скидка в 50% и бесплатная доставка
В районе Бурятии родилась первая двойня в этом году
В районе Бурятии родилась первая двойня в этом году
Общество, 17.07.2022
Мальчикам дали имена Алексей и Александр
В Братске возбуждено уголовное дело после инцидента в лагере
В Братске возбуждено уголовное дело после инцидента в лагере
Общество, 17.07.2022
Должностных лиц санатория обвиняют в халатности
Жительница Иркутской области перечислила аферистам 170 тысяч
Жительница Иркутской области перечислила аферистам 170 тысяч
Общество, 17.07.2022
Мошенники сообщили ей, что неизвестные хотят оформить кредит на её имя  
На горе в Бурятии начали возведение мантры
На горе в Бурятии начали возведение мантры
Общество, 17.07.2022
25 тонн безвозмездно выделила организация по добыче камня, этого хватило на две буквы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^