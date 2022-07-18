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Проекты очистных сооружений в Бурятии находятся на рассмотрении

Проекты очистных сооружений в Бурятии находятся на рассмотрении
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
В республике планируют построить станции очистки стоков, попадающих в Байкал

В Бурятии до 2024 года построят очистные сооружения, которые должны обеспечить очистку стоков, попадающих в озеро Байкал. На эти цели из федерального бюджета будет выделено финансирование.

В настоящее время Госэкспертиза Бурятии получила и рассматривает проектную документацию по строительству очистных сооружений в селе Баргузин и посёлке Усть-Баргузин (Баргузинский район), в посёлке Наушки (Кяхтинский район). Техническая часть проекта и инженерные изыскания по реконструкции очистных сооружений в городе Северобайкальск на сегодня одобрены Госэкспертизой. В ближайшее время будет проверена достоверность определения сметной стоимости по этому объекту, и в случае положительного заключения можно будет приступать к реализации проекта. Станции очистки проектируемых сооружений смогут ежедневно очищать сточные воды в объёме: 798,6 куб. м/сут. – п. Наушки; 234,6 куб. м/сут. – п. Усть-Баргузин; 720 куб. м/сут. – Баргузин.

Отметим, что существующие очистные сооружения в районах Бурятии находятся в плохом состоянии или их нет совсем. Большая их часть были построены в 70-80 годы прошлого века. Так, в посёлке Наушки очистные не действуют. В Северобайкальске очистные сооружения имеют низкую эффективность очистки сточных вод практически по всем показателям загрязнений, так как большая часть оборудования очень изношена и выведена из эксплуатации, также, как и некоторые производственные здания и сооружения в целом.

- Исходным сырьём для работы канализационных очистных сооружений являются хозяйственно-бытовые сточные воды с территории поселений, а также сточные вод от местных предприятий. Предполагается, что после реконструкции показатели качества очищенной сточной воды (наличие взвешенного вещества, фосфатов, хлоридов, нефтепродуктов и т. д.) будут находиться в пределах установленных границ. При этом предлагаемые механические и биологические методы удаления загрязняющих веществ из сточных вод являются наиболее естественными и приемлемыми в современных условиях. Кроме высокой степени механической и биологической очистки сточных вод, новые очистные будут отличаться современными системами автоматизации управления технологическими процессами, - сообщили в пресс-службе министерства строительства РБ.

Все проекты реконструкции и строительства очистных сооружений предварительно проходят государственную экологическую экспертизу.

- Комплекс очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, как правило, предусматривает узел механической очистки сточных вод, биологическую очистку с последующей доочисткой, обеззараживание сточных вод и обработку осадка. Именно под эти технологические процессы предусматривается строительство соответствующего комплекса зданий, сооружений и коммуникаций. При проектировании соблюдаются требования максимального использования существующих зданий, сокращения протяжённости инженерных коммуникаций, сокращения площади наружных ограждающих конструкций, - пояснили в региональном министерстве строительства.

Источниками финансирования являются федеральный (98 %) и республиканский (2 %) бюджеты.
Бурятия очистные сооружения Байкал строительство экспертиза

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