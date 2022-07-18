Победителем стала команда ЛВРЗ
16 июля в столице Бурятии прошёл тимбилдинг среди организаций Улан-Удэ. В творческой спортивно-интеллектуальной квест-игре приняли участие команды организаций города.
Первое место заняла команда «Локомотив» Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. Её участники были награждены дипломом победителя, кубком, подарочным сертификатом на 10000 рублей, сертификатами на бесплатное проживание команды в гостевом доме в посёлке Горячинск и в сеть саун.
Второе место выиграла команда «Спорт» центра физкультурно-массовой работы. Третье место досталось команде «Культики» комитета по культуре администрации Улан-Удэ.
Остальные участники награждены благодарственными письмами, подарками и сертификатами. Об этом сообщает дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.
Организации Улан-Удэ сразились в квест-игре
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победителем стала команда ЛВРЗ
Соревнования проводились в горах Тунки
В республике планируют построить станции очистки стоков, попадающих в Байкал
Мухоршибирский район отметил юбилей
Сегодня Тумэн Бодиев поборется за «золото» соревнований
На острове работает передвижной мобильный пункт центра СПИД
В Улан-Удэ прошёл концерт «От сердца к сердцу»
Судно будет курсировать по Байкалу, причаливая в местах наибольшего скопления водного транспорта
В колонии прошли тематические мероприятия
Лесные камеры запечатлели также косулю и оленя
Замену трамвайных путей завершили раньше срока
Читинская таможня доначислила 2,7 млн. рублей в госказну за автомобили
Новые садики появились на улицах Конечная и Лермонтова
Нашествие вредителей на деревья и кустарники остановлено
Стихотворение на злобу дня написал Юрий Ботоев