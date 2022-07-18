18 июля

17 июля

Популярное

Организации Улан-Удэ сразились в квест-игре

Организации Улан-Удэ сразились в квест-игре
Общество,  Фото:пресс-служба дирекции по паркам Улан-Удэ
Победителем стала команда ЛВРЗ

16 июля в столице Бурятии прошёл тимбилдинг среди организаций Улан-Удэ. В творческой спортивно-интеллектуальной квест-игре приняли участие команды организаций города.

Первое место заняла команда «Локомотив» Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. Её участники были награждены дипломом победителя, кубком, подарочным сертификатом на 10000 рублей, сертификатами на бесплатное проживание команды в гостевом доме в посёлке Горячинск и в сеть саун.

Второе место выиграла команда «Спорт» центра физкультурно-массовой работы. Третье место досталось команде «Культики» комитета по культуре администрации Улан-Удэ.

Остальные участники награждены благодарственными письмами, подарками и сертификатами. Об этом сообщает дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.
Улан-Удэ квест игра тимбилдинг Бурятия парки отдыха

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Организации Улан-Удэ сразились в квест-игре
Организации Улан-Удэ сразились в квест-игре
Общество, 18.07.2022
Победителем стала команда ЛВРЗ
Бурятия принимала этап кубка России по скайраннингу
Бурятия принимала этап кубка России по скайраннингу
Общество, 18.07.2022
Соревнования проводились в горах Тунки
Проекты очистных сооружений в Бурятии находятся на рассмотрении
Проекты очистных сооружений в Бурятии находятся на рассмотрении
Общество, 18.07.2022
В республике планируют построить станции очистки стоков, попадающих в Байкал
Борец из Бурятии прошёл в финал универсиады
Борец из Бурятии прошёл в финал универсиады
Общество, 18.07.2022
Сегодня Тумэн Бодиев поборется за «золото» соревнований
На Ольхоне туристов бесплатно тестируют на ВИЧ
На Ольхоне туристов бесплатно тестируют на ВИЧ
Общество, 18.07.2022
На острове работает передвижной мобильный пункт центра СПИД
В Бурятии выступила «Душа Народа»
В Бурятии выступила «Душа Народа»
Общество, 18.07.2022
В Улан-Удэ прошёл концерт «От сердца к сердцу»


В Бурятии запустили экологическое судно для очистки Байкала
В Бурятии запустили экологическое судно для очистки Байкала
Общество, 18.07.2022
Судно будет курсировать по Байкалу, причаливая в местах наибольшего скопления водного транспорта
Улан-удэнские осуждённые познакомились с творчеством Рембрандта
Улан-удэнские осуждённые познакомились с творчеством Рембрандта
Общество, 18.07.2022
В колонии прошли тематические мероприятия
В Бурятии фотоловушка сняла медведицу с тремя медвежатами
В Бурятии фотоловушка сняла медведицу с тремя медвежатами
Общество, 18.07.2022
Лесные камеры запечатлели также косулю и оленя
В Улан-Удэ отменённые трамвайные маршруты вернутся на линию
В Улан-Удэ отменённые трамвайные маршруты вернутся на линию
Общество, 18.07.2022
Замену трамвайных путей завершили раньше срока
Читинские таможенники изъяли незадекларированные авто из Армении
Читинские таможенники изъяли незадекларированные авто из Армении
Общество, 18.07.2022
Читинская таможня доначислила 2,7 млн. рублей в госказну за автомобили
В Улан-Удэ открылась очередь в два новых детсада
В Улан-Удэ открылась очередь в два новых детсада
Общество, 18.07.2022
Новые садики появились на улицах Конечная и Лермонтова
В Улан-Удэ изгнали горностаевую моль
В Улан-Удэ изгнали горностаевую моль
Общество, 18.07.2022
Нашествие вредителей на деревья и кустарники остановлено
Бурятский поэт-сатирик высмеял некультурных «всадников»
Бурятский поэт-сатирик высмеял некультурных «всадников»
Общество, 18.07.2022
Стихотворение на злобу дня написал Юрий Ботоев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^