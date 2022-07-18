Организации Улан-Удэ сразились в квест-игре

Общество, Фото: пресс-служба дирекции по паркам Улан-Удэ

Победителем стала команда ЛВРЗ



16 июля в столице Бурятии прошёл тимбилдинг среди организаций Улан-Удэ. В творческой спортивно-интеллектуальной квест-игре приняли участие команды организаций города.



Первое место заняла команда «Локомотив» Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. Её участники были награждены дипломом победителя, кубком, подарочным сертификатом на 10000 рублей, сертификатами на бесплатное проживание команды в гостевом доме в посёлке Горячинск и в сеть саун.



Второе место выиграла команда «Спорт» центра физкультурно-массовой работы. Третье место досталось команде «Культики» комитета по культуре администрации Улан-Удэ.



Остальные участники награждены благодарственными письмами, подарками и сертификатами. Об этом сообщает дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.

