На место вызвали росгвардейцев
В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии сработала кнопка тревожной сигнализации, установленная в продовольственном магазине. На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии.
Им продавцы сообщили, что нетрезвый покупатель отказывается платить за испорченный арбуз.
- Мужчина пришёл в магазин за арбузом, будучи в изрядном подпитии. Не сумев удержать в руках ягоду весом около семи килограммов, незадачливый покупатель дважды уронил её на пол. Со второго раза арбуз раскололся, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.
Задержанного, 45-летнего жителя соседнего села, доставили в отдел полиции. На правонарушителя составлен административный протокол.
В Бурятии покупателя, уронившего арбуз, увезли в полицию
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