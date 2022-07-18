В Бурятии покупателя, уронившего арбуз, увезли в полицию

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

На место вызвали росгвардейцев



В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии сработала кнопка тревожной сигнализации, установленная в продовольственном магазине. На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии.



Им продавцы сообщили, что нетрезвый покупатель отказывается платить за испорченный арбуз.



- Мужчина пришёл в магазин за арбузом, будучи в изрядном подпитии. Не сумев удержать в руках ягоду весом около семи килограммов, незадачливый покупатель дважды уронил её на пол. Со второго раза арбуз раскололся, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.



Задержанного, 45-летнего жителя соседнего села, доставили в отдел полиции. На правонарушителя составлен административный протокол.

