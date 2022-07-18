Ремонт в Бурятском оперном театре идёт с опережением графика





















В Бурятском государственном академическом театре оперы и балета продолжается ремонт здания и кровли. Работы ведутся в рамках федеральной программы к 100-летию Республики Бурятия. На эти цели было выделено более 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе театра.Ремонт проходит в два этапа. В прошлом году были отремонтированы фойе и зрительный зал. В 2022 году театр преобразится внешне.- В этом году мы продолжаем ремонт фасада, будет отремонтирована и кровля в местах, где протекает крыша. На ремонт выделены федеральные средства в рамках подготовки к 100-летию Республики Бурятия. Конкретно на Бурятский театр оперы и балета – 15,5 миллионов рублей. Так как это памятник архитектуры федерального значения, была проведена огромная работа с документацией и получением разрешений, - отметила министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.Работы начались в мае и должны быть завершены к концу сентября. Как заверил подрядчик, ремонт идёт с опережением графика.- Работа выполнена на 60%, по кровле - на 90%. Погода позволяет нам работать. У нас осталась частичная замена водосточной системы. Надеюсь, завершим с опережением графика, - сообщил подрядчик Тумэн Рыгдынов.Как отметил директор театра Дмитрий Дылыков, руководство разделяет надежду на то, что ремонт будет завершен раньше срока - к открытию нового сезона.Отметим, Бурятский государственный академический театр оперы и балета откроет новый сезон 7 сентября национальной оперой «Энхэ Булат Батор» в постановке Олега Юмова (6+).Здание театра выполнено в стиле сталинский ампир с национальными декоративными элементами и является памятником архитектуры федерального значения.Бурятский театр оперы и балета — один из 14 театров страны, построенных в послевоенное время. Его строительство длилось в период с 1945 года по 1952 год. Генеральная реконструкция и реставрация театра оперы и балета проводилась в 2006-2011 годах.