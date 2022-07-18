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Село в Бурятии через суд обеспечат питьевой водой

Село в Бурятии через суд обеспечат питьевой водой
Общество,  Фото:screenshot
Местным жителям приходится добывать воду с риском для жизни

Прокуратура выявила нарушения закона об организации водоснабжения населения в селе Зактуй Тункинского района Бурятии.

Установлено, что жители села не обеспечены питьевой водой. Как сообщал «Байкал-Daily», жители села добывают питьевую воду из проруби с риском для жизни. Для этого сельчане используют привязанное к жилетке ведро, при этом существует риск поскользнуться и скатиться в воду.

- В пределах населённого пункта отсутствует источник воды для использования в качестве питьевой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим характеристикам. Подвоз питьевой воды в настоящее время органами местного самоуправления также не организован, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском к администрации Тункинского района об обязании организовать нецентрализованное водоснабжение.

Тункинский районный суд требования прокурора удовлетворил.

Верховный суд республики решение суда оставил без изменения, а жалобу ответчика – без удовлетворения.
прокуратура водоснабжение

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