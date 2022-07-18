Нарушение выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Джидинском лесничестве в пользовании находятся средства фиксации правонарушений в лесной сфере – фотоловушки.
Между тем, в период особого противопожарного режима, действующего на территории республики, эти средства не используются в связи с отсутствием источников питания.
Главному лесничему отдела внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого, заключены контракты на закупку источников питания, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии фотоловушки использовали не в полную силу
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