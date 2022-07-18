В Бурятии фотоловушки использовали не в полную силу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Нарушение выявила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Джидинском лесничестве в пользовании находятся средства фиксации правонарушений в лесной сфере – фотоловушки.



Между тем, в период особого противопожарного режима, действующего на территории республики, эти средства не используются в связи с отсутствием источников питания.



Главному лесничему отдела внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого, заключены контракты на закупку источников питания, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

