В Улан-Удэ днём до +33 градусов

Днём по юго-западу и северо-востоку республики местами кратковременные дожди, грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 июля по республике ночью без осадков. Утром местами туманы. Днём по юго-западу и северо-востоку местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный 4-9, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +10, +15, местами +3, +8, днём +23, +28, по центру и югу +30, +35, по Прибайкалью и крайнему северу +20, +25.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью +13, +15, днём +31, +33.
Днём по юго-западу и северо-востоку республики местами кратковременные дожди, грозы
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