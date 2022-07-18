В Улан-Удэ днём до +33 градусов

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью +13, +15, днём +31, +33.









По данным Бурятского гидрометцентра, 18 июля по республике ночью без осадков. Утром местами туманы. Днём по юго-западу и северо-востоку местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный 4-9, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +10, +15, местами +3, +8, днём +23, +28, по центру и югу +30, +35, по Прибайкалью и крайнему северу +20, +25.