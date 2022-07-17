В Сети появилась петиция в поддержку осуждённых сотрудников Кроноцкого заповедника

На данный момент петиция собрала 2095 подписей



На платформе Change.org появилась петиция в поддержку апелляционных жалоб осуждённых сотрудников Кроноцкого заповедника. Многие не верят в виновность специалистов в растрате. Речь здесь идёт о нашумевшем деле в Камчатском крае.



Уголовное дело и приговор суда



Недавно Петропавловским-Камчатским городским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении четырёх сотрудников Кроноцкого государственного заповедника и предпринимателя.



Подсудимые были признаны виновными в растрате, совершённой с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Об этом сообщили в минувшую пятницу в прокуратуре Камчатского края.



- Суд установил, участники организованной группы, действуя под руководством бывшего директора ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», в 2015–2016 гг. через подконтрольную коммерческую организацию растратили выделенные на ликвидацию экологического ущерба на территории заповедника бюджетные средства в размере 454,6 млн. руб. В целях получения преступных доходов ими создана видимость утилизации коммерческой фирмой отходов, фактически захоронив их на особо охраняемой заповедной территории Камчатки, включённой в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, чем причинён значительный экологический ущерб. Сотрудники заповедника согласовали документы, содержащие ложные сведения об объёмах выполненных работ. После чего на счет юридического лица перечислили деньги, которыми члены организованной группы распорядились по своему усмотрению, - говорится в сообщении прокуратуры.



«Кроме того, директор бюджетного учреждения и его двое подчиненных совершили хищение 16,8 млн. руб. при приобретении по завышенной стоимости для нужд заповедника катера, фактически имевшегося в пользовании учреждения до совершения сделки», - продолжили здесь.



Суд приговорил в зависимости от роли каждого к лишению свободы на срок от 3 до 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.



Петиция



В петиции говорится о том, что работы по ликвидации экологического ущерба на территории заповедника были проведены.



- Работы были проведены подрядной организацией под контролем сотрудников заповедника, среди которых оказались и те, кого за выполнение своих должностных обязанностей отправили за решетку. С заповедной территории были вывезены сотни тонн металлолома, демонтированы здания, ликвидирована брошенная техника, тысячи бочек с остатками горючего. Работы и их результаты зафиксированы на фото, видео, в документах, есть свидетели выполнения работ, - уверяют создатели петиции.



Они отмечают, что сейчас готовятся к обжалованию приговора в вышестоящий суд и просят жителей оставить свою подпись в поддержку апелляционных жалоб.



- Мы не бросим наших ребят, не позволим сломать их судьбы. И главное – не позволим лишить Камчатку, край первозданной дикой природы, высокопрофессиональных экспертов заповедного дела, которыми являются без вины осужденные. Без них эффективная работа одного из ведущих заповедников страны просто невозможна! – заключается здесь.



На данный момент петиция собрала 2095 подписей.



