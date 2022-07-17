Братчанки стали жертвой аферистов при покупке садовых качелей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Желание приобрести товар у них вызвали скидка в 50% и бесплатная доставка



Сотрудницы финансового отдела одного из крупных предприятий Братска стали жертвами аферистов.



На одном из интернет-ресурсов они наткнулись на объявление о продаже садовых качелей. Желание приобрести товар у них вызвали скидка в 50% и бесплатная доставка. После размещения заявки на сайте с ними связывалась представительница онлайн-площадки. Продавец просила оплатить полную стоимость товара и обещала отправить заказ на следующий день. Но спустя сутки, когда заказчики попытались уточнить трек-номер посылки, менеджер магазина перестала выходить на связь. Осознав, что попались на уловки мошенников, братчанки обратились за помощью в полицию.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

