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Братчанки стали жертвой аферистов при покупке садовых качелей

Братчанки стали жертвой аферистов при покупке садовых качелей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Желание приобрести товар у них вызвали скидка в 50% и бесплатная доставка

Сотрудницы финансового отдела одного из крупных предприятий Братска стали жертвами аферистов.

На одном из интернет-ресурсов они наткнулись на объявление о продаже садовых качелей. Желание приобрести товар у них вызвали скидка в 50% и бесплатная доставка. После размещения заявки на сайте с ними связывалась представительница онлайн-площадки. Продавец просила оплатить полную стоимость товара и обещала отправить заказ на следующий день. Но спустя сутки, когда заказчики попытались уточнить трек-номер посылки, менеджер магазина перестала выходить на связь. Осознав, что попались на уловки мошенников, братчанки обратились за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. 
мошенничество

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