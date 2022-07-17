В Братске возбуждено уголовное дело после инцидента в лагере

Должностных лиц санатория обвиняют в халатности
В Братске возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность».
По версии следствия, с 25 июня по 10 июля должностные лица санатория «Юбилейный» ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних, находящихся на отдыхе в санатории, а также должным образом не осуществляли контроль за поведением детей.
- В результате халатности должностных лиц несовершеннолетнему 2014 года рождения на протяжении нескольких дней наносились телесные повреждения другими несовершеннолетними. В настоящее время следователи СК проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
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Должностных лиц санатория обвиняют в халатности
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