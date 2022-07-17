На горе в Бурятии начали возведение мантры

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

25 тонн безвозмездно выделила организация по добыче камня, этого хватило на две буквы



В селе Эрхирик Заиграевского района на горе Сагаан Хада начали возводить мантру «Ом мани падме хум». Об этом сообщает газета «Вперёд».



В субботнике приняли участие 80 человек, активисты организовали живую цепочку и передавали ведра с доломитом.



- 25 тонн безвозмездно выделила организация по добыче камня. Этого хватило на две буквы, начало мантры «ОМ», имеющее сакральное значение. Высота букв составила 20 метров, - отмечает издание.



