25 тонн безвозмездно выделила организация по добыче камня, этого хватило на две буквы
В селе Эрхирик Заиграевского района на горе Сагаан Хада начали возводить мантру «Ом мани падме хум». Об этом сообщает газета «Вперёд».
В субботнике приняли участие 80 человек, активисты организовали живую цепочку и передавали ведра с доломитом.
- 25 тонн безвозмездно выделила организация по добыче камня. Этого хватило на две буквы, начало мантры «ОМ», имеющее сакральное значение. Высота букв составила 20 метров, - отмечает издание.
На горе в Бурятии начали возведение мантры
Общество, Фото:
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