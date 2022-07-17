Возле одного из посёлков замечена медведица с медвежатами
Жители Северобайкальского района сообщают, что видели медведей в районе станции Нижнеангарск, рядом с посёлком Холодная и т.д. Сообщения они отправляют администраторам группы «Северобайкалье-инфо.24/7» в мессенджере:
«Добрый вечер! Вы писали, что дали разрешение на добычу медведя. Но почему-то никто не реагирует, что около Холодной, непосредственно уже и на окраине видят медведицу с медвежатами+1»;
«Сейчас возле Холодной видела 5 медведей (1 медведица, 3 медвежонка, 1 годовалый)»;
«Вот опять выход медведя в районе станции Нижнеангарск, магазина Транзит вдоль автотрассы и ЖД!».
На жалобы ответил охотовед Евгений Радионов. «Работа ведётся, на сегодняшний день в районе Нижнеангарска и дач убрано пять медведей. К сожалению, они ещё подходят и зачастую по вине людей», - объяснил специалист.
В группе дали номера телефонов, по которым можно звонить в случае выхода медведя.
На севере Бурятии медведи всё чаще выходят к людям
Общество, Фото:
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