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Жительница Иркутской области перечислила аферистам 170 тысяч

Жительница Иркутской области перечислила аферистам 170 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мошенники сообщили ей, что неизвестные хотят оформить кредит на её имя

Женщине на сотовый телефон позвонила девушка и представилась сотрудницей банка. Собеседница сообщила, что на имя клиентки пытаются оформить кредит. Для убедительности лжесотрудница переключила пенсионерку на «службу безопасности» финансовой организации. Включившийся в разговор мужчина подтвердил факт преступных намерений неизвестных лиц и предложил снять все деньги, чтобы перевести их на «безопасный счёт». Не сомневаясь в правильности своих действий, потерпевшая перечислила все свои финансы – более 170 тысяч - на указанные аферистами реквизиты.

Только спустя некоторое время она поняла, что её обманули и обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело, сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

мошенничество

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