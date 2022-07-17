Жительница Иркутской области перечислила аферистам 170 тысяч



Женщине на сотовый телефон позвонила девушка и представилась сотрудницей банка. Собеседница сообщила, что на имя клиентки пытаются оформить кредит. Для убедительности лжесотрудница переключила пенсионерку на «службу безопасности» финансовой организации. Включившийся в разговор мужчина подтвердил факт преступных намерений неизвестных лиц и предложил снять все деньги, чтобы перевести их на «безопасный счёт». Не сомневаясь в правильности своих действий, потерпевшая перечислила все свои финансы – более 170 тысяч - на указанные аферистами реквизиты.



Только спустя некоторое время она поняла, что её обманули и обратилась за помощью в полицию.



Возбуждено уголовное дело, сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.



