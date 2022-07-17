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В Бурятии после капремонта откроется Новозаганская школа

В Бурятии после капремонта откроется Новозаганская школа
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Планируется, что школа откроется к 1 сентября

Капитальный ремонт проводится в средней школе села Новый Заган Мухоршибирского района. В рамках госпрограммы «Модернизация школьной системы образования Республики Бурятия» на ремонт в трёхэтажном здании с 35-летней историей выделено более 88,4 млн рублей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Ведутся общестроительные работы, обновление системы отопления, канализации, отделочные работы во всех помещениях и кабинетах, замена потолков и полов, монтаж пожарной сигнализации, ремонт санузлов, пищеблоков, подвальных помещений, спортивных сооружений, полная замена кровли, утепление и обшивка фасада. Ход работ оценил глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Школа проходит даже не капремонт, а реновацию или конструкцию. Меняется вся внутренняя отделка, меняются полы. В общем - существенное обновление школы. По сути, жители получают новую школу. Поскольку объём работы большой, работы были начаты пораньше, ещё по весне, до окончания учебного периода. И сейчас очень сжатые сроки, а объём работы ещё большой. Поговорили с подрядчиком, чтобы он повысил темпы, потому что к 1 сентября нужно открываться. Помимо самого ремонта в школе идёт обновление оборудования. Времени осталось - месяц, поэтому сейчас задача подрядчика и района - успеть до 1 сентября, - отметил глава Бурятии.

Представитель подрядчика Михаил Лаврин заверил, что ремонт идёт по плану, на сегодня выполнено 70% от общего объёма работ. На объекте постоянно задействовано от 35 до 50 человек.

В обновлённой школе откроется 19 кабинетов для занятий, два кабинета информатики, две мастерских, спортивный зал площадью 289 кв.м, библиотека, актовый зал и столовая на 100 посадочных мест.

- Необходимость ремонта назрела, и, наконец, нам посчастливилось попасть в программу модернизации школьной системы образования. Мы счастливы и рады такой возможности! Ранее были, конечно, проблемы. Частичный ремонт проводили, где-то латали. В целом, здание не соответствовало тем нормам, которые предъявляются сейчас школам. Сегодня мы приводим всё в соответствие, - рассказала директор Новозаганской школы Наталья Иванова.
школы капитальный ремонт

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