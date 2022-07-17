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В Бурятии сегодня до +30

В Бурятии сегодня до +30
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ воздух прогреется до +28 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 17 июля, по республике сохранится неустойчивая погода, переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, по северной половине местами ливни, сильные дожди. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +3,+8, днём +25,+30, местами +15,+20.

В Улан-Удэ переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9, днём 6-11 м/с. Температура ночью +10,+12, днём +26, +28.
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