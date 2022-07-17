В Улан-Удэ воздух прогреется до +28 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 июля, по республике сохранится неустойчивая погода, переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, по северной половине местами ливни, сильные дожди. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +3,+8, днём +25,+30, местами +15,+20.
В Улан-Удэ переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9, днём 6-11 м/с. Температура ночью +10,+12, днём +26, +28.
В Бурятии сегодня до +30
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 17.07.2022
В Улан-Удэ воздух прогреется до +28 градусов
Предпринимателю объявлено предостережение
В управлении дали «грибные» рекомендации
Сергей Суховаров 41 раз пополнял банк донорской крови
Вычислить вора не составило труда: мужчина обронил телефон около дома пенсионера
Сейчас в разгаре пора сенокоса
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня фестиваля
Убийство произошло на ферме
Мама-лисица «заругает» Алискина, если он войдёт в избушку мокрым, шутят в заповеднике
Торжественное вручение состоялось во время юбилейного концерта
В столице края пройдут матчи юношеской лиги
Мероприятия фестиваля пройдут в октябре
В Улан-Удэ синоптики прогнозируют небольшой дождь
Общество, 15.07.2022
Турнир пойдёт в Селенгинском районе
Общество, 15.07.2022
Дом Аркадия Рассушина расположен в историческом центре Иркутска