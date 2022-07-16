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В Бурятии озвучили итоги посевной кампании

В Бурятии озвучили итоги посевной кампании
Общество,  Фото:pixabay.com
Сейчас в разгаре пора сенокоса

Аграрии Бурятии подвели итоги посевной кампании. В 2022 году планируемая площадь для засева составила 120,8 тыс. га, на 13 июля было засеяно 120,2 тыс. га, что составляет 99 % от запланированных масштабов.

- зерновые и зернобобовые культуры расположились на площади в 69,8 тыс. га, в 2021году эта цифра составляла - 66,0 тыс. га.
- кормовыми культурами было засеяно 38,1 тыс. га, по сравнению с прошлым годом также наблюдается незначительный рост в 100 га.
- картофель занимает 8,7 тыс. га, что больше на 600 га больше, чем в прошлом году.
- овощи посажены на площади в 1,4 тыс. га, что больше к прошлому году на 130 га.
- техническими и масличными культурами засеяно 1465 га, в плане было засеяно 1995 га, тем не менее к прошлому году посевные площади увеличились в 5,6 раз.

Таким образом посевные площади в Бурятии были увеличены на 5,9 %.

Лидеры по посевным площадям среди муниципальных образований:
Бичурский район – 19406 га;
Мухоршибирский район – 18305 га;
Тарбагатайский район – 12697,6 га;
Кяхтинский район – 11848 га;
Кабанский район – 10083 га.

Большинство хозяйств были обеспечены собственным семенным материалом. По данным Россельхозцентра для проведения весенних полевых работ в республике засыпано 28,8 тыс. тонн семян зерновых, из них 11,1 тыс. тонн - семеноводческими хозяйствами.

Для улучшения и обновления семян сельскохозяйственные товаропроизводители приобретали элитные семена, семеноводческие хозяйства приобретали оригинальные семена.

В этом году хозяйствами приобретено 275 тонн элитных семян зерновых, из них 175 пшеницы, 10 тонн ячменя, 90 тонн овса, оригинальных семян приобрели 153,9 тонн.

Крупными сельхозпроизводителями, занимающимися производством картофеля, в текущем году приобретено 215 тонн семенного картофеля, из них супер элиты 55 тонн, элиты 160 тонн. По сортам «Розара» 75 тонн, «Королева Анна» 140 тонн.

На текущий полевой сезон сельскохозяйственные товаропроизводители были обеспечены семенным материалом, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.


посевная

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