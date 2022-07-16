Мама-лисица «заругает» Алискина, если он войдёт в избушку мокрым, шутят в заповеднике
На полевой базе Баргузинского заповедника «Давша» старший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Диана Шангареева запечатлела лиса по кличке Алискин. Он был мокрый и обсыхал после охоты.
- Отец - герой Алискин после охоты за бурундуками. Искупался, накормил четырёх лисят, сохнет перед своей избушкой, а то Патрикеевна мокрого заругает, - пошутили сотрудники заповедника.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно лиса Патрикеевна выгуливала лисёнка, которого назвали Тимофеем, по тропам термальных источников в бухте Змеевая. Прогулку лисьей семьи на видео запечатлела госинспектор Елена Зеленкина.
В Бурятии отец-лис обсыхал на солнце после охоты
Общество, Фото:
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