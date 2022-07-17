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Житель Бурятии ударом ножа убил мужчину

Житель Бурятии ударом ножа убил мужчину
Общество,  Фото:pexels.com
Убийство произошло во время «пьяной» ссоры

Житель Хоринского района Бурятии признан виновным в убийстве.

Судом установлено, что между подсудимым и потерпевшим, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора. В ходе неё подсудимый с силой нанёс два удара ножом в грудную клетку потерпевшему. Последний скончался на месте преступления.

Сельчанин свою вину признал, раскаялся в содеянном.

- С учётом смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.

Приговор не вступил в законную силу. 
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