Убийство произошло во время «пьяной» ссоры
Житель Хоринского района Бурятии признан виновным в убийстве.
Судом установлено, что между подсудимым и потерпевшим, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора. В ходе неё подсудимый с силой нанёс два удара ножом в грудную клетку потерпевшему. Последний скончался на месте преступления.
Сельчанин свою вину признал, раскаялся в содеянном.
- С учётом смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.
Приговор не вступил в законную силу.
Житель Бурятии ударом ножа убил мужчину
Общество, Фото:
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