Предпринимателю объявлено предостережение
Индивидуальный предприниматель из Улан-Удэ нарушил закон в области семеноводства. В ходе обследования государственный инспектор управления Россельхознадзора выявил, что в реализацию введены партии семян овощных сельскохозяйственных растений, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
Этими семенами оказались: салат «Дуболистный» смесь сортов, огурец «Кнопа», «Китайский холодоустойчивый», кабачок «Итальянский сувенир».
- Выявленные нарушения послужили поводом для объявления предостережения индивидуальному предпринимателю о недопустимости нарушений указанных требований законодательства в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных культур, - сообщили в пресс-службе управления.
Бизнесмен из Улан-Удэ с нарушением торговал семенами
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