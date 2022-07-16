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Бизнесмен из Улан-Удэ с нарушением торговал семенами

Бизнесмен из Улан-Удэ с нарушением торговал семенами
Общество,  Фото:Управление Россельхознадзора по РБ и Иркутской области
Предпринимателю объявлено предостережение

Индивидуальный предприниматель из Улан-Удэ нарушил закон в области семеноводства. В ходе обследования государственный инспектор управления Россельхознадзора выявил, что в реализацию введены партии семян овощных сельскохозяйственных растений, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Этими семенами оказались: салат «Дуболистный» смесь сортов, огурец «Кнопа», «Китайский холодоустойчивый», кабачок «Итальянский сувенир».

- Выявленные нарушения послужили поводом для объявления предостережения индивидуальному предпринимателю о недопустимости нарушений указанных требований законодательства в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных культур, - сообщили в пресс-службе управления. 
Россельхознадзор

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