Бизнесмен из Улан-Удэ с нарушением торговал семенами

Общество, Фото: Управление Россельхознадзора по РБ и Иркутской области

Предпринимателю объявлено предостережение



Индивидуальный предприниматель из Улан-Удэ нарушил закон в области семеноводства. В ходе обследования государственный инспектор управления Россельхознадзора выявил, что в реализацию введены партии семян овощных сельскохозяйственных растений, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.



Этими семенами оказались: салат «Дуболистный» смесь сортов, огурец «Кнопа», «Китайский холодоустойчивый», кабачок «Итальянский сувенир».



- Выявленные нарушения послужили поводом для объявления предостережения индивидуальному предпринимателю о недопустимости нарушений указанных требований законодательства в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных культур, - сообщили в пресс-службе управления.

