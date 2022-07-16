 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 июля

15 июля

Популярное

Безработный житель Бурятии обокрал пожилого родственника

Безработный житель Бурятии обокрал пожилого родственника
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Вычислить вора не составило труда: мужчина обронил телефон около дома пенсионера

29-летний неработающий житель периодически за плату помогал своему дальнему одинокому родственнику по хозяйству и знал, где тот хранит деньги.

В конце мая мужчина решил обокрасть старика и вечером пришёл к нему. Зная, что потерпевший плохо видит и слышит, зашёл в дом через незапертую дверь и, воспользовавшись тем, что дед сидел в комнате у телевизора, взял деньги из «заначки» на кухне. Но не смог украсть деньги в комнате.

На следующую ночь он вернулся и пробрался внутрь известным ему путём: через отверстие у основания дома пролез на веранду, затем поддел крючок, на который изнутри была заложена входная дверь, и зашёл в дом. Потерпевший, разумеется, спал, и вор спокойно украл все деньги.

На следующее утро 72-летний дедушка обнаружил не только открытые двери и пропажу своей пенсии, но и нашёл у крыльца телефон, который накануне обронил вор. Поэтому поимка последнего не составила труда.

- Н. признал вину в совершении кражи. Однако, как выяснил суд, за истекшее время он не только не возместил потерпевшему причинённый кражей вред, но даже и не принёс своих извинений. Подсудимый пояснил, что намерен вернуть деньги потерпевшему … из пенсии своего отца. В суде было установлено, что за три десятка лет он не приобрёл никакой специальности и никогда ранее официально не работал, фактически находясь на иждивении пожилого отца, - сообщили в Мухоршибирском районном суде.

Ранее не судимый житель района приговорён к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Суд также обязал виновного возместить потерпевшему причинённый ущерб.
кража суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии озвучили итоги посевной кампании
В Бурятии озвучили итоги посевной кампании
Общество, 16.07.2022
Сейчас в разгаре пора сенокоса
В Бурятии после двухлетнего перерыва проходит фестиваль «Голос кочевников»
В Бурятии после двухлетнего перерыва проходит фестиваль «Голос кочевников»
Общество, 16.07.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня фестиваля 
В Бурятии отец-лис обсыхал на солнце после охоты
В Бурятии отец-лис обсыхал на солнце после охоты
Общество, 16.07.2022
Мама-лисица «заругает» Алискина, если он войдёт в избушку мокрым, шутят в заповеднике
Глава Бурятии вручил театру «Байкал» сертификат на миллион рублей
Глава Бурятии вручил театру «Байкал» сертификат на миллион рублей
Общество, 16.07.2022
Торжественное вручение состоялось во время юбилейного концерта 
Футболисты Улан-Удэ и Читы сыграют в Забайкалье
Футболисты Улан-Удэ и Читы сыграют в Забайкалье
Общество, 16.07.2022
В столице края пройдут матчи юношеской лиги
В Бурятии ожидаются грозы
В Бурятии ожидаются грозы
Общество, 16.07.2022
В Улан-Удэ синоптики прогнозируют небольшой дождь
В Бурятии проведут чемпионат по ловле спиннингом
В Бурятии проведут чемпионат по ловле спиннингом
Общество, 15.07.2022
Турнир пойдёт в Селенгинском районе
Дом иркутского врача получил статус памятника истории и культуры
Дом иркутского врача получил статус памятника истории и культуры
Общество, 15.07.2022
Дом Аркадия Рассушина расположен в историческом центре Иркутска
В Бурятии изучат черношапочного сурка
В Бурятии изучат черношапочного сурка
Общество, 15.07.2022
Учёные собираются получить данные для восстановление популяции грызуна
Книга «Занимательный Улан-Удэ» получит вторую часть
Книга «Занимательный Улан-Удэ» получит вторую часть
Общество, 15.07.2022
Презентацию краеведческого издания планируют провести осенью
В Бичурском районе Бурятии родилась первая двойня года
В Бичурском районе Бурятии родилась первая двойня года
Общество, 15.07.2022
Мальчиков назвали Александр и Алексей
В улусе Бурятии откроют новый фельдшерско-акушерский пункт
В улусе Бурятии откроют новый фельдшерско-акушерский пункт
Общество, 15.07.2022
ФАП в Хара-Хужире начнёт работу в сентябре
Фотографы Бурятии примут участие в фотоконкурсе «Алтарганы»
Фотографы Бурятии примут участие в фотоконкурсе «Алтарганы»
Общество, 15.07.2022
Среди них фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^