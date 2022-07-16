Безработный житель Бурятии обокрал пожилого родственника

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Вычислить вора не составило труда: мужчина обронил телефон около дома пенсионера



29-летний неработающий житель периодически за плату помогал своему дальнему одинокому родственнику по хозяйству и знал, где тот хранит деньги.



В конце мая мужчина решил обокрасть старика и вечером пришёл к нему. Зная, что потерпевший плохо видит и слышит, зашёл в дом через незапертую дверь и, воспользовавшись тем, что дед сидел в комнате у телевизора, взял деньги из «заначки» на кухне. Но не смог украсть деньги в комнате.



На следующую ночь он вернулся и пробрался внутрь известным ему путём: через отверстие у основания дома пролез на веранду, затем поддел крючок, на который изнутри была заложена входная дверь, и зашёл в дом. Потерпевший, разумеется, спал, и вор спокойно украл все деньги.



На следующее утро 72-летний дедушка обнаружил не только открытые двери и пропажу своей пенсии, но и нашёл у крыльца телефон, который накануне обронил вор. Поэтому поимка последнего не составила труда.



- Н. признал вину в совершении кражи. Однако, как выяснил суд, за истекшее время он не только не возместил потерпевшему причинённый кражей вред, но даже и не принёс своих извинений. Подсудимый пояснил, что намерен вернуть деньги потерпевшему … из пенсии своего отца. В суде было установлено, что за три десятка лет он не приобрёл никакой специальности и никогда ранее официально не работал, фактически находясь на иждивении пожилого отца, - сообщили в Мухоршибирском районном суде.



Ранее не судимый житель района приговорён к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Суд также обязал виновного возместить потерпевшему причинённый ущерб.

