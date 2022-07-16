Полицейский из Бурятии стал почётным донором России













15 июля начальник отдела проводной связи Центра информационных технологий, связи и защиты информации Тыла МВД Бурятии подполковник внутренней службы Сергей Суховаров стал Почётным донором России. Нагрудный знак полицейскому торжественно вручила главный врач Бурятской республиканской станции переливания крови Марина Бутуханова. Она поздравила и поблагодарила его за личный вклад в донорское движение.За спиной Сергея Николаевича – 23 года службы в органах внутренних дел, и на протяжении почти 20 лет из них он регулярно сдаёт кровь. За обычным донорством, коим считает его страж правопорядка – не одна спасённая жизнь. Зачастую кровь требуется тем, кто находится на операционном столе. Тогда вопрос её наличия становится вопросом жизни и смерти, и полицейский, откладывая служебные дела, спешит на помощь.Ровно так было три месяца назад, когда в реанимации оказался попавший в ДТП ребёнок. Срочно нужна была плазма. И, конечно, полицейский не мог не откликнуться.41 раз Сергей Суховаров пополнял банк донорской крови и в этом смысле стал в семье первопроходцем. Примеру мужа последовала супруга Оксана – сотрудник МЧС по Бурятии, а после 18-летия к родителям присоединился и старший сын. Такая вот династия доноров.- Донорство настолько вошло в жизнь Сергея Николаевича, что из благородного стало делом привычным, ведь это привычно для полицейского – помогать тем, кто в опасности, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.