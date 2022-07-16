В Улан-Удэ синоптики прогнозируют небольшой дождь
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 16 июля, в республике облачно с прояснением, дожди, грозы, ночью по юго-западу, днём по северной половине местами сильные дожди, ливни.
Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём +20,+25, местами +13,+18.
В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +20,+22.
В Бурятии ожидаются грозы
Общество, Фото:
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