В Бурятии ожидаются грозы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ синоптики прогнозируют небольшой дождь



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 16 июля, в республике облачно с прояснением, дожди, грозы, ночью по юго-западу, днём по северной половине местами сильные дожди, ливни.



Ветер северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём +20,+25, местами +13,+18.



В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +20,+22.

