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Бурятский хореографический колледж окончили две девушки из Кореи

Бурятский хореографический колледж окончили две девушки из Кореи
Общество,  Фото:Бурятский хореографический колледж
Педагоги активно хвалят своих выпускниц Вон Джимин и Чо Субин

Две уроженки Южной Кореи Вон Джимин и Чо Субин прошли трёхлетний курс обучения балета в Бурятском республиканском хореографическом колледже имени Сахьяновой и Абашеева.

- Эти две девушки-красавицы - неразлучные подруги, вместе с малых лет учились в Королевской балетной академии в родном городе Вонджу в Южной Корее. Вместе когда-то решили посвятить свою жизнь балету и получить профессиональные знания и навыки в России. Выбрали, конечно, Бурятию, где находится прославленная на весь мир школа русского балета, - рассказали в пресс-службе хореографического колледжа.


В этом году представительницы Кореи вместе успешно окончили своё обучение в колледже по дополнительной профессиональной программе «Основы классического танца. 3 года обучения». Все эти три года они усердно занимались балетом и принимали активное участие в общественной жизни своей бурятской альма-матер.

На последнем отчётно-выпускном концерте колледжа «В движении, ритме, учёбе» они представили свои индивидуальные хореографические номера. Девушки получили свидетельства об окончании обучения из рук министра культуры Бурятии Соёлмы Дагаевой.

- Полученные девушками сопутствующие знания в изучении русского языка тоже были сертифицированы, что немаловажно для их дальнейшего обучения и работы как в России, так и в самой Южной Корее и других странах мира, - сообщила замдиректора Бурятского республиканского хореографического колледжа по учебной части Надежда Гыргенова,

Двум своим иностранным выпускницам дал характеристику и директор колледжа Доржо Дугаржапов. По его словам, первая из них, Чо Субин отличается музыкальностью и огромным желанием постичь профессию артиста балета, что помогло ей стать одной из первых учениц в классе. Она настойчива и целеустремлённа, получает радость от процесса работы.

Чо Субин, по словам её педагогов, трудолюбива, добросовестна, осознанно относится к учёбе и овладению профессией. Её танец отличает пластичность, певучесть, чёткость движений и законченность поз.

За время учёбы в Улан-Удэ Чо Субин успела поучаствовать в таких престижных международных конкурсах балета, как Korea Union of ART&Culture Education в 2017 году, где стала серебряным призёром. В 2018 году стала бронзовым призёром конкурса Korea Union of Art&Culture Education Minister Award International Dance Competition. В том же 2018-м взяла серебро Korea Youth Ballet Grand Prix. Становилась лауреатом хореографического конкурса имени народного артиста РСФСР Петра Абашеева, а также хореографического конкурса имени Сахьяновой и Абашеева.

И, наконец, в этом году на III международном хореографическом конкурсе имени Бориса Брегвадзе «Па.RUS» девушка стала золотым призёром, лауреатом I степени.

Не отстаёт от своей подруги-соотечественницы и другая южнокорейская выпускница колледжа Вон Джимин. Она на один год младше однокурсницы. Девушку отличает очень серьёзное отношение к своей будущей профессии – артист балета.

- Аккуратна, трудолюбива, фанатична в работе, - рассказывает о Вон Джимин Доржо Дугаржапов. - Ученица, настроенная на преодоление всех физических и эмоциональных трудностей. Обладает хорошей музыкальной и мышечной памятью. Она является примером того, как целеустремленностью, настойчивостью, ежедневным трудом можно добиться значительных успехов.

В балетном кейсе юной балерины тоже солидный набор наград за участие в таких конкурсах, как National Elementary and Middle School Dance Contest в 2017 году, где она стала золотым призером, KABA Ballet Competition в 2018 году – серебряный призер, NEW Generation Concours в 2019 году – серебряный призер, Korea Professional Ballet Association тоже в 2019 году – диплом II степени, I хореографический конкурс имени народного артиста РСФСР Абашеева - серебряный призер, II хореографический конкурс имени Сахьяновой и Абашеева - лауреат III степени.

- В шутку, можно сказать, что девушки - два сапога пара. Свой совместный успех подруги намерены развивать: хотят вместе продолжить учёбу и сейчас интенсивно готовятся для поступления в Московскую государственную академию хореографии, - рассказали в хореографическом колледже.

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