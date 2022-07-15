Бурятский лама провёл молебен для раненых военных

Баир лама навестил бойцов в госпиталях Московской области
14 июля в Красногорск Московской области прилетел Баир лама из Бурятии. Он посетил Центральный военный госпиталь имени Вишневского, где провёл молебен для военных-земляков, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине.
- Баир лама приехал к ребятам, которые находятся в реанимации, навестил всех земляков, провёл молебен, пожелал скорейшего выздоровления и силы духа, - сообщили в полпредстве Бурятии по Москве.
Далее священнослужитель заехал в военный санаторий «Архангельское», где бойцы проходят реабилитацию.
Баир лама является членом общественного совета Минобороны России. Он часто помогает военнослужащим и их родным в решении различных проблем.
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Баир лама навестил бойцов в госпиталях Московской области
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