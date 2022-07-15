В Улан-Удэ маршрут №10 начнёт ездить через площадь Советов

На изменения пошли по просьбам горожан



В Улан-Удэ по просьбам жителей меняется маршрут движения автобуса №10. С 16 июля он будет ездить через площадь Советов, а не через ТК «Народный».



Таким образом, маршрут 10 не будет проезжать четыре остановки - БГУ, Баня, ТК «Народный» и гостиница «Баргузин».



Это должно разгрузить маршруты №55 и №77, пояснили в администрации города.



Маршрут №10 выходит из отдалённого микрорайона Сокол и идёт до железнодорожного вокзала.

