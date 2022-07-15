Мальчиков назвали Александр и Алексей
15 июля в Бичурском районе Бурятии проведена первая регистрация двойни в этом году. У матери троих детей родились двое замечательных сыновей: Алексей и Александр.
Родительницу районный отдел ЗАГС поздравил с двойной удачей. Детям пожелали расти крепкими и сильными, умными и красивыми, весёлыми и добрыми, любознательными и, главное, счастливыми. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
Напомним, в конце прошлого месяца в Кяхтинском районе республики была зарегистрирована «королевская» двойня.
В Бичурском районе Бурятии родилась первая двойня года
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