 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 июля

14 июля

Популярное

В Иркутской области устраняют последствия непогоды

В Иркутской области устраняют последствия непогоды
Общество,  Фото:pixabay.com
Максимальный урон был нанесён Черемховскому району

Устранение последствий непогоды на территории Иркутской области, произошедшей 13 июля, обсудили на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Напомним, что от сильного ветра, града и дождя пострадали шесть районов региона: Черемховский, Тайшетский, Усольский, Нукутский, Осинский и Аларский. Случаи отключения электроснабжения были зафиксированы в 107 населённых пунктах. По словам начальника главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслава Федосеенко, большая часть отключений носили кратковременный характер и были оперативно восстановлены. Аварийное отключение электроснабжения произошло в 36 населённых пунктах этих же районов. Работы по восстановлению продолжались в течении прошлых суток.

– На утро 15 июля электроснабжение восстанавливается в селе Саянское Черемховского района, там неподключенными остаются 30 домов. Работы запланировано завершить в 13:00. Кроме того, от передвижной дизельной электростанции подключен посёлок Штольня. Аварийно-восстановительные работы завершатся в 18:00, – рассказал начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области Сергей Малинкин.

Черемховскому району был нанесён максимальный урон. В селе Голуметь частично повреждены кровли школы, дома культуры, больницы, водонапорной башни, котельной и администрации. Кровля школ также частично повреждена в сёлах Саянское и Нижняя Иреть. К селу Хандагай заблокированы подъездные пути. Также повреждены посевы сельскохозяйственных культур на площади более шести тысяч гектар. На территории района введён режим чрезвычайной ситуации.

– Накануне в Черемховский район выехала оперативная группа от правительства региона, муниципального образования, надзорных органов, где координирует работу по восстановлению электроснабжения, социальных объектов, дорожных работ. Кроме того, необходимо провести обследование жилых помещений, чтобы понять масштабы ущерба. У одного сельхозтоваропроизводителя урожай был застрахован, что позволяет нам ходатайствовать в министерство сельского хозяйства России о выделении компенсации, – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

В настоящее время решается вопрос о введении регионального режима ЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории пострадавших районов. Неблагоприятный прогноз на территории области сохраняется. 15 июля и ночью 16 июля местами по области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область непогода град дожди ураган

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лучники Бурятии завоевали 4 медали чемпионата России
Лучники Бурятии завоевали 4 медали чемпионата России
Общество, 15.07.2022
Спортсмены выиграли две серебряных и две бронзовых награды
Бурятский лама провёл молебен для раненых военных
Бурятский лама провёл молебен для раненых военных
Общество, 15.07.2022
Баир лама навестил бойцов в госпиталях Московской области
«Мы в предвкушении»: Группа «Сироткин» выступит на «Голосе кочевников»
«Мы в предвкушении»: Группа «Сироткин» выступит на «Голосе кочевников»
Общество, 15.07.2022
Артисты слышали много восторженных отзывов от друзей о республике
В Улан-Удэ дорога по проспекту Строителей готова на 60%
В Улан-Удэ дорога по проспекту Строителей готова на 60%
Общество, 15.07.2022
Сейчас здесь идёт строительство тротуарных дорожек и благоустройство территории
В Улан-Удэ собственников просят отремонтировать прилегающие территории
В Улан-Удэ собственников просят отремонтировать прилегающие территории
Общество, 15.07.2022
Проверка соблюдения правил благоустройства бизнесменами города прошла в столице Бурятии
В Улан-Удэ маршрут №10 начнёт ездить через площадь Советов
В Улан-Удэ маршрут №10 начнёт ездить через площадь Советов
Общество, 15.07.2022
На изменения пошли по просьбам горожан
В Улан-Удэ несколько взрослых залезли на декоративных коней
В Улан-Удэ несколько взрослых залезли на декоративных коней
Общество, 15.07.2022
Такими темпами от фигур скоро ничего не останется, сокрушаются горожане
В центре Улан-Удэ тротуарная плитка пришла в негодность
В центре Улан-Удэ тротуарная плитка пришла в негодность
Общество, 15.07.2022
Плитку на перекрёстке, где большой поток пешеходов, решили заменить
В Улан-Удэ продолжат реконструкцию парка «Мемориал Победы»
В Улан-Удэ продолжат реконструкцию парка «Мемориал Победы»
Общество, 15.07.2022
Концепцию второй очереди реконструкции будут обсуждать всенародно
Педагогов Бурятии призывают стать учителями-блогерами
Педагогов Бурятии призывают стать учителями-блогерами
Общество, 15.07.2022
Совет учителей-блогеров создаёт федеральное министерство
Жителей Бурятии ждут немалые штрафы за выброс мусора из машин
Жителей Бурятии ждут немалые штрафы за выброс мусора из машин
Общество, 15.07.2022
Указ, ужесточающий наказание за выбрасывание мусора из автомобилей, подписал Путин
Улан-удэнцу удалили опухоль головного мозга размером с грецкий орех
Улан-удэнцу удалили опухоль головного мозга размером с грецкий орех
Общество, 15.07.2022
Нейрохирургам пришлось более пяти часов оперировать сидя с поднятыми вверх руками
В Улан-Удэ отдыхающие в летнем лагере сдали «ЭкоГТО»
В Улан-Удэ отдыхающие в летнем лагере сдали «ЭкоГТО»
Общество, 15.07.2022
Образовательные занятия длились в течение недели

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^