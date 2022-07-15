В Иркутской области устраняют последствия непогоды

Максимальный урон был нанесён Черемховскому району



Устранение последствий непогоды на территории Иркутской области, произошедшей 13 июля, обсудили на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.



Напомним, что от сильного ветра, града и дождя пострадали шесть районов региона: Черемховский, Тайшетский, Усольский, Нукутский, Осинский и Аларский. Случаи отключения электроснабжения были зафиксированы в 107 населённых пунктах. По словам начальника главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслава Федосеенко, большая часть отключений носили кратковременный характер и были оперативно восстановлены. Аварийное отключение электроснабжения произошло в 36 населённых пунктах этих же районов. Работы по восстановлению продолжались в течении прошлых суток.



– На утро 15 июля электроснабжение восстанавливается в селе Саянское Черемховского района, там неподключенными остаются 30 домов. Работы запланировано завершить в 13:00. Кроме того, от передвижной дизельной электростанции подключен посёлок Штольня. Аварийно-восстановительные работы завершатся в 18:00, – рассказал начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области Сергей Малинкин.



Черемховскому району был нанесён максимальный урон. В селе Голуметь частично повреждены кровли школы, дома культуры, больницы, водонапорной башни, котельной и администрации. Кровля школ также частично повреждена в сёлах Саянское и Нижняя Иреть. К селу Хандагай заблокированы подъездные пути. Также повреждены посевы сельскохозяйственных культур на площади более шести тысяч гектар. На территории района введён режим чрезвычайной ситуации.



– Накануне в Черемховский район выехала оперативная группа от правительства региона, муниципального образования, надзорных органов, где координирует работу по восстановлению электроснабжения, социальных объектов, дорожных работ. Кроме того, необходимо провести обследование жилых помещений, чтобы понять масштабы ущерба. У одного сельхозтоваропроизводителя урожай был застрахован, что позволяет нам ходатайствовать в министерство сельского хозяйства России о выделении компенсации, – рассказал губернатор Игорь Кобзев.



В настоящее время решается вопрос о введении регионального режима ЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории пострадавших районов. Неблагоприятный прогноз на территории области сохраняется. 15 июля и ночью 16 июля местами по области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

