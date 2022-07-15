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В Бурятии назвали победителей игр в честь статуи Арьяа Баала

В Бурятии назвали победителей игр в честь статуи Арьяа Баала
Общество,  Фото:пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России
Абсолютным чемпионом по борьбе стал Сангади Ульзетуев

13 июля в местности Улан-Зура сельского поселения «Санагинское» в Закаменском районе Бурятии прошли спортивные мероприятия, посвящённые торжественному открытию и освящению 41-метровой монументальной статуи божества Арьяа Баала (Авалокитешвара).

Как сообщает отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту Закаменского района, в турнире «Эрын Гурбан Наадан» приняло участие более 200 спортсменов. По результатам соревнований призовые места распределились следующим образом:

«Бурятская борьба»

Весовая категория до 63 кг
1 место - Данжалов Денис, Санагинский дацан
2 место - Мантатов Алексей, Усть-Ордынский дацан
3 место - Бадмаев Энхэ, Санагинский дацан

Весовая категория до 75 кг
1 место – Раднаев Артем, Курумканский дацан
2 место – Гармаев Алдар, Санагинский дацан
3 место – Ульзетуев Сангади, Цэжэ-Бургалтайский дацан

Весовая категория свыше 75 кг
1 место – Омоктуев Баир, Иволгинский дацан
2 место – Мункуев Тимур, Цэжэ-Бургалтайский дацан
3 место – Ульзетуев Сангади, Цэжэ-Бургалтайский дацан

Абсолютный чемпион – Ульзетуев Сангади, Цэжэ-Бургалтайский дацан

«Стрельба из лука»

Мужчины
1 место - Хандажапов Ринчин, Мухоршибириский район
2 место - Тугулханов Бато, Кижингинский район
3 место - Аюшеев Жаргал, Джидинский район

Ветераны
1 место - Ульзетуев Дамба, с. Улекчин
2 место - Батомункуев Виктор, Джидинский район
3 место - Тапхаров Сергей, Селенгинский район

Женщины
1 место - Цыренжапова Долгорма, с. Мыла
2 место - Далаева Марина, Джидинский район
3 место - Дашимолонова Ринчин-Ханда, с. Хамней

«Конные скачки»

Дистанция 3000 метров
1 место – Дугаров Золто, хозяин лошади – Самбуев Саян, с. Улентуй
2 место – Цыбенов Цырен, хозяин лошади – Норбоев Алексей, г. Закаменск
3 место – Дугаров Баир, хозяин лошади- Базаров Лев, с. Ехэ-Цакир

Дистанция 4000 метров (лошади полукровных пород)
1 место – Расщупкин Александр, хозяин лошади - Малакшинов Пётр, Джидинский район
2 место – Крюков Иван, хозяин лошади – Дамчеев Зоригто
3 место – Эрдынеев Нима, хозяин лошади – Санжиев Олег, Селенгинский район

Дистанция 15000 метров
1 место – Жалсанов Золто, хозяин лошади – Доржиев Булат, с. Улентуй
2 место – Расщупкин Александр, хозяин лошади – Малакшинов Пётр, Джидинский район
3 место – Батуев Амгалан, хозяин лошади – Дышенов Б.А., с. Енгорбой

«Борьба всадников»
1 место – Бадмаев Амарсана, с. Бортой
2 место – Базаров Денис, с. Дутулур
3 место – Базаров Гэсэр, с. Дутулур

«Разбивание хребтовой кости»

Категория до 30 лет
1 место – Базаров Гэсэр, с. Дутулур
2 место – Крылов Дмитрий, с. Дутулур
3 место – Лубсанов Валерий, с. Хужир

Категория до 50 лет
1 место – Гуржапов Баясхалан, с. Хуртага
2 место – Цыбенов Булат, с. Хуртага
3 место – Хадаев Даша-Нима, с. Санага

Категория старше 50 лет
1 место – Доноев Денис, с. Санага
2 место – Дарижапов Булат, с. Хуртага
3 место – Цыренов Цырен, с. Хужир

Женщины
1 место – Доржиева Баярма, с. Далахай
2 место – Цыренова Баярма, с. Санага
3 место – Гончикова Алина, с. Далахай

Бурятия спорт национальные виды спорта буддизм статуя Закаменский район

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