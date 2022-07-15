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В Бурятии проведут чемпионат по ловле спиннингом

В Бурятии проведут чемпионат по ловле спиннингом
Общество,  Фото:pixabay.com
Турнир пойдёт в Селенгинском районе

В Бурятии с 22 по 24 июля проведут чемпионат республики по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля спиннингом с берега». Соревнования состоятся в Селенгинском районе, в карьере у села Тресково.

Чемпионат проводится в два тура и в два дня. Каждый тур состоит из 4-х периодов: продолжительность каждого периода – 45 минут.

Соревнования являются лично-командными, команда состоит из 3 спортсменов. К участию допускаются спортсмены в возрасте от 16 лет независимо от пола и наличия спортивного разряда.

Тренировки на водоёме разрешены в любом месте, в любое время, кроме зоны проведения соревнования, в дни проведения соревнования.

Программа соревнований

22 июля
9:00- Начало регистрации участников
10:00- Начало официальной тренировки
14:00- Окончание официальной тренировки
15:00- Окончание предварительной регистрации, отъезд участников с водоёма.

23 июля – первый тур
9:00 – Регистрация участников, собрание капитанов (жеребьёвка спортсменов по зонам и очерёдности их входа в зону на первый тур)
9:40 - Церемония открытия соревнований
10:00 - Сбор спортсменов в центре каждой зоны, перекличка у старшего судьи зоны
10:10 – Запуск спортсменов в сектора с интервалом в 15 с (по жеребьёвке)
10:20 – Старт соревнований
15:20-15:30 – Спортсмены покидают зону соревнований и возвращаются в базовый лагерь
16:10 – Объявление результатов первого тура
16:20 - Собрание капитанов (жеребьёвка спортсменов по зонам и очерёдности их входа в зону на второй тур)

24 июля – второй тур
10:00 - Сбор спортсменов в центре каждой зоны, перекличка у старшего судьи зоны
10:10 – Запуск спортсменов в сектора с интервалом в 15 с (по жеребьёвке)
10:20 – Старт соревнований
15:20-15:30 – Спортсмены покидают зону соревнований и возвращаются в базовый лагерь
16:30-17:00 – Объявление результатов соревнований, награждение победителей.

Победитель соревнований награждается кубком, медалью и ценными призами. Призёры соревнований, занявшие второе и третье место, награждаются медалями и ценными призами. Об этом сообщает федерация рыболовного спорта РБ.

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Бурятия чемпионат рыболовный спорт рыбная ловля спорт Селенгинский район

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