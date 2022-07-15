В Бурятии проведут чемпионат по ловле спиннингом

Турнир пойдёт в Селенгинском районе



В Бурятии с 22 по 24 июля проведут чемпионат республики по рыболовному спорту в дисциплине «Ловля спиннингом с берега». Соревнования состоятся в Селенгинском районе, в карьере у села Тресково.



Чемпионат проводится в два тура и в два дня. Каждый тур состоит из 4-х периодов: продолжительность каждого периода – 45 минут.



Соревнования являются лично-командными, команда состоит из 3 спортсменов. К участию допускаются спортсмены в возрасте от 16 лет независимо от пола и наличия спортивного разряда.



Тренировки на водоёме разрешены в любом месте, в любое время, кроме зоны проведения соревнования, в дни проведения соревнования.



Программа соревнований



22 июля

9:00- Начало регистрации участников

10:00- Начало официальной тренировки

14:00- Окончание официальной тренировки

15:00- Окончание предварительной регистрации, отъезд участников с водоёма.



23 июля – первый тур

9:00 – Регистрация участников, собрание капитанов (жеребьёвка спортсменов по зонам и очерёдности их входа в зону на первый тур)

9:40 - Церемония открытия соревнований

10:00 - Сбор спортсменов в центре каждой зоны, перекличка у старшего судьи зоны

10:10 – Запуск спортсменов в сектора с интервалом в 15 с (по жеребьёвке)

10:20 – Старт соревнований

15:20-15:30 – Спортсмены покидают зону соревнований и возвращаются в базовый лагерь

16:10 – Объявление результатов первого тура

16:20 - Собрание капитанов (жеребьёвка спортсменов по зонам и очерёдности их входа в зону на второй тур)



24 июля – второй тур

10:00 - Сбор спортсменов в центре каждой зоны, перекличка у старшего судьи зоны

10:10 – Запуск спортсменов в сектора с интервалом в 15 с (по жеребьёвке)

10:20 – Старт соревнований

15:20-15:30 – Спортсмены покидают зону соревнований и возвращаются в базовый лагерь

16:30-17:00 – Объявление результатов соревнований, награждение победителей.



Победитель соревнований награждается кубком, медалью и ценными призами. Призёры соревнований, занявшие второе и третье место, награждаются медалями и ценными призами. Об этом сообщает федерация рыболовного спорта РБ.



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