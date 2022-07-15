В центре Улан-Удэ тротуарная плитка пришла в негодность

На перекрёстке улиц Коммунистическая – Куйбышева в Улан-Удэ заменят тротуарную плитку.
Перекрёсток относится к центральной части города, где практически всегда большой поток пешеходов. Существовавшая тротуарная плитка была уже со сколами и трещинами, поэтому её решено заменить. Тем более что рядом идёт ремонт территории вокруг Гостиных рядов, где также будет обновлена плитка и асфальт, рассказали в администрации города.
- Более 50 процентов старой плитки было сломано, но главное, что старая плитка скользила при неблагоприятных погодных условиях - в дождь или в снег. В связи с этим принято решение включить в план замену тротуарного покрытия на этом перекрёстке, - сообщил консультант управления дорожного строительства комитета по строительству Вячеслав Ребягин.
На этой неделе подрядная организация ООО «Байкал Строй» приступила к ремонту тротуара на участке. За это время произведён демонтаж старой плитки, очищен тротуар от строительного мусора.
Сейчас дорожники подготавливают основание под укладку новой плитки. Её уложат на площади более 600 кв.м.
Сдать завершённый объект планируется до 1 сентября.