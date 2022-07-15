В центре Улан-Удэ тротуарная плитка пришла в негодность









Сейчас дорожники подготавливают основание под укладку новой плитки. Её уложат на площади более 600 кв.м.



Сдать завершённый объект планируется до 1 сентября.







На перекрёстке улиц Коммунистическая – Куйбышева в Улан-Удэ заменят тротуарную плитку.Перекрёсток относится к центральной части города, где практически всегда большой поток пешеходов. Существовавшая тротуарная плитка была уже со сколами и трещинами, поэтому её решено заменить. Тем более что рядом идёт ремонт территории вокруг Гостиных рядов, где также будет обновлена плитка и асфальт, рассказали в администрации города.- Более 50 процентов старой плитки было сломано, но главное, что старая плитка скользила при неблагоприятных погодных условиях - в дождь или в снег. В связи с этим принято решение включить в план замену тротуарного покрытия на этом перекрёстке, - сообщил консультант управления дорожного строительства комитета по строительству Вячеслав Ребягин.На этой неделе подрядная организация ООО «Байкал Строй» приступила к ремонту тротуара на участке. За это время произведён демонтаж старой плитки, очищен тротуар от строительного мусора.