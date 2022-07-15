В Улан-Удэ дорога по проспекту Строителей готова на 60%

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Сейчас здесь идёт строительство тротуарных дорожек и благоустройство территории



В Улан-Удэ близится к завершению ремонт первого участка дороги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» – проспекта Строителей. Эта дорога активно используется горожанами и обеспечивает подъезд к больнице скорой медицинской помощи, школе №49, детским садам, парку «Юбилейный».



- Было много пожеланий от автовладельцев, от наших врачей, чтобы сделать разворотную полосу рядом с БСМП, в том числе мы планируем сделать прорезиненное покрытие при переезде через трамвайные рельсы. Работы будут выполняться подрядчиками и управлением трамвая, - рассказал ранее мэр города Игорь Шутенков.



К ремонту дороги протяжённостью 2,212 км подрядная организация «Доринвест» приступила в конце апреля.



На всей проезжей части уже новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, недавно здесь нанесли дорожную разметку. Сейчас идёт строительство тротуарных дорожек по проспекту и благоустройство территории.



Улан-Удэ участвует в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» уже пятый год. За это время приведено в порядок 120 км дорог. В этом году планируется отремонтировать 29 участков протяжённостью 30 км. На масштабный ремонт выделено 700 млн рублей, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

