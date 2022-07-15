В Бурятии с начала года цены выросли на 11,8%

Республика Бурятия Забайкальский край Иркутская область Бензин АИ-92 47,75 51,37 48,01 Бензин АИ-95 50,55 54,50 50,70 Дизельное топливо 56,32 63,87 58,70

В Бурятии в июне этого годапотребительские цены снизились на 0,6%. Основной вклад в дефляцию в июне внесло снижение цен на непродовольственные товары – на 1,6%, или 0,65 процентных пункта (далее - п.п.). Также, отмечается снижение цен на продовольственные товары – на 0,4% (вклад -0,15 п.п.). Стоимость услуг выросла на 1,2% (вклад 0,24 п.п.).Значительное влияние на динамику цен продовольственных товаров оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции, включая картофель. Овощи подешевели по сравнению с маем почти на 6%.Так, в июне 2022 года в сравнении с предыдущим месяцем снизились цены на:- помидоры – на 26,3%,- капусту белокочанную свежую – на 19,9%,- огурцы – на 15,3%,- бананы – на 9,1%,- чеснок – на 9,1%,- лимоны – на 6,2%,- виноград – на 4,7%,- зелень свежую – на 4,5%,- груши – на 4,3%,- апельсины – на 3,1%.Вместе с тем, отмечается рост цен на следующие товары: картофель (+7,1%), морковь (+6,6%), лук репчатый (+6,2%), свекла столовая (+4,4%). Кроме того, выросли цены на: рыбопродукты (+1,6%), масло и жиры (+1,2%), хлеб и хлебобулочные изделия (+1,7%), сыр (+4,8%), сахар (+2,3%), молоко и молочную продукцию (+0,3%).В июне из непродовольственных товаров более всего подешевели:- легковые автомобили – на 6,5% (вклад -0,65 п.п.),- строительные материалы – на 2,2% (вклад -0,05 п.п.),- велосипеды и мотоциклы – на 7,3% (вклад -0,03 п.п.),- электротовары – на 1,3% (вклад -0,02 п.п.),- телерадиотовары – на 4,7% (вклад -0,01 п.п.).Вместе с тем, наблюдается рост цен на обувь (+3,6%), моющие и чистящие средства (+2,2%), парфюмерно-косметические товары (+2,1%), галантерею (+1,2%), печатные издания (+1,2%).Цены на бензин и дизельное топливо по состоянию на 1 июля 2022 г.:Стоимость газового моторного топлива с начала года снизилась на 2,3%.В составе платных услуг населению наибольший вклад в инфляцию внесли услуги пассажирского транспорта +6,2% (вклад 0,12 п.п.), услуги связи – +1,2% (вклад 0,04 п.п.), бытовые услуги – +0,5% (вклад 0,02 п.п.) и санаторно-оздоровительные услуги – +3% (вклад 0,01 п.п.). Кроме того, в первый летний месяц подорожали услуги в сфере зарубежного туризма (+13,3%), внутреннего туризма (+3,6%), а также услуги проживания в гостиницах (+2 %).Также, следует отметить, чтопотребительские цены на товары и услуги в республике выросли на 11,8% (по РФ – 11,4%). Наибольший вклад в инфляцию 5,45 процентных пункта дал рост цен на непродовольственные товары (рост на 13,5%). На продовольственные товары отмечается рост цен на 12,8% (вклад 4,95 п.п.). Стоимость услуг выросла на 5,8% (вклад 1,41 п.п.). Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики РБ.