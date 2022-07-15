Он будет действовать до середины августа в 13 муниципалитетах региона
Особый противопожарный режим продлён до 8 часов 15 августа в 13 муниципалитетах Иркутской области: городе Бодайбо и районе, Братском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Тайшетском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах и городе Усть-Илимск. Там сохраняется повышенная пожарная опасность, связанная с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населённым пунктам и объектам экономики.
На утро 15 июля в государственном лесном фонде в Иркутской области действует два пожара: в Катангском районе на площади 79 га, в Ольхонском – на двух гектарах.
За минувшие сутки ликвидировано три лесных пожара на площади 14,8 га, из которых 13 га, непокрытые лесом: два – в Усть-Удинском районе, один – в Усть-Илимском. Полностью локализован пожар на площади 77 га в Катангском районе.
В тушении лесных пожаров 14 июля было задействовано 272 пожарных-десантника, сотрудника лесопожарных формирований и работника арендаторов лесных участков, а также 17 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляли четыре самолёта: два Ан-2 и столько же легкомоторных. Вертолёт Ми-8 занимался передислокацией десантников, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области частично продлён особый противопожарный режим
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