Площадка разделена на две зоны
В Улан-Удэ на бульваре Карла Маркса 25, 27 построили детскую спортивную площадку.
- Площадка имеет отличительную черту в виде зонирования территории на детскую и спортивную. Теперь ребятишки могут играть в песочнице, на карусели и игровом комплексе, кататься на разных качелях. Все элементы предназначены для детей от 1 до 13 лет, - сообщили в администрации города.
А подростки и взрослые могут заняться спортом - здесь установлена шведская стена с кольцами и три спортивных комплекса.
В Улан-Удэ открыли новую детскую спортивную площадку
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