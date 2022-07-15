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В Улан-Удэ открыли новую детскую спортивную площадку

В Улан-Удэ открыли новую детскую спортивную площадку
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Площадка разделена на две зоны

В Улан-Удэ на бульваре Карла Маркса 25, 27 построили детскую спортивную площадку.

- Площадка имеет отличительную черту в виде зонирования территории на детскую и спортивную. Теперь ребятишки могут играть в песочнице, на карусели и игровом комплексе, кататься на разных качелях. Все элементы предназначены для детей от 1 до 13 лет, - сообщили в администрации города.

А подростки и взрослые могут заняться спортом - здесь установлена шведская стена с кольцами и три спортивных комплекса.

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