Совет учителей-блогеров создаёт федеральное министерство
Министерство просвещения России создаёт некий совет учителей-блогеров. Сообщается, что он «призван обеспечить взаимодействие министерства и учителей-блогеров, повысить престиж профессии учителя, сформировать позитивный имидж учащихся педагогических университетов и учителей российских школ. а также способствовать популяризации работы педагогов среди аудитории социальных сетей».
Состав совета учителей-блогеров будет сформирован по конкурсу. Лучших отберёт экспертный совет министерства просвещения РФ. Минобрнауки Бурятии призывает учителей республики поучаствовать в конкурсе.
Подробная информация на сайте минпросвещения России. Заявки на вступление принимаются до 1 августа.
Педагогов Бурятии призывают стать учителями-блогерами
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