Педагогов Бурятии призывают стать учителями-блогерами

Совет учителей-блогеров создаёт федеральное министерство



Министерство просвещения России создаёт некий совет учителей-блогеров. Сообщается, что он «призван обеспечить взаимодействие министерства и учителей-блогеров, повысить престиж профессии учителя, сформировать позитивный имидж учащихся педагогических университетов и учителей российских школ. а также способствовать популяризации работы педагогов среди аудитории социальных сетей».



Состав совета учителей-блогеров будет сформирован по конкурсу. Лучших отберёт экспертный совет министерства просвещения РФ. Минобрнауки Бурятии призывает учителей республики поучаствовать в конкурсе.



Подробная информация на сайте минпросвещения России. Заявки на вступление принимаются до 1 августа.

