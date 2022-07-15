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Стрелки Бурятии стали призёрами «Юношеской лиги»

Стрелки Бурятии стали призёрами «Юношеской лиги»
Общество,  Фото:пресс-служба РСШОР РБ
Спортсменки заняли второе место в стрельбе из пневматической винтовки

С 8 по 18 июля в стрелковом комплексе «Лисья нора» в Московской области проходит «Юношеская лига России по пулевой стрельбе». В соревнованиях, организованных стрелковым союзом России, принимают участие 263 юных спортсмена из 27 регионов, в том числе стрелки из Бурятии.

Представительницы Бурятского «Динамо» и республиканской спортивной школы олимпийского резерва Маргарита Г., Александра Б. и Алёна Г. заняли второе место в стрельбе из пневматической винтовки.

Спортсменок тренируют Валентина Протасова и Мария Галичкина. Об этом сообщает пресс-служба БРО «Динамо».

Бурятия стрельба из пневматического оружия спорт

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