Спортсменки заняли второе место в стрельбе из пневматической винтовки
С 8 по 18 июля в стрелковом комплексе «Лисья нора» в Московской области проходит «Юношеская лига России по пулевой стрельбе». В соревнованиях, организованных стрелковым союзом России, принимают участие 263 юных спортсмена из 27 регионов, в том числе стрелки из Бурятии.
Представительницы Бурятского «Динамо» и республиканской спортивной школы олимпийского резерва Маргарита Г., Александра Б. и Алёна Г. заняли второе место в стрельбе из пневматической винтовки.
Спортсменок тренируют Валентина Протасова и Мария Галичкина. Об этом сообщает пресс-служба БРО «Динамо».
Стрелки Бурятии стали призёрами «Юношеской лиги»
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