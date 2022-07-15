Стрелки Бурятии стали призёрами «Юношеской лиги»

Общество, Фото: пресс-служба РСШОР РБ

Спортсменки заняли второе место в стрельбе из пневматической винтовки



С 8 по 18 июля в стрелковом комплексе «Лисья нора» в Московской области проходит «Юношеская лига России по пулевой стрельбе». В соревнованиях, организованных стрелковым союзом России, принимают участие 263 юных спортсмена из 27 регионов, в том числе стрелки из Бурятии.



Представительницы Бурятского «Динамо» и республиканской спортивной школы олимпийского резерва Маргарита Г., Александра Б. и Алёна Г. заняли второе место в стрельбе из пневматической винтовки.



Спортсменок тренируют Валентина Протасова и Мария Галичкина. Об этом сообщает пресс-служба БРО «Динамо».



