Жителей Бурятии ждут немалые штрафы за выброс мусора из машин

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за незаконный выброс мусора из авто, с возможностью конфискации транспорта. Документ опубликован 14 июля на официальном портале правовой информации.
Устанавливается административная ответственность за выбрасывание мусора из машин, мотоциклов и прицепов в виде штрафа для граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей, для ИП — от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей. При этом за повторное правонарушение размеры утвержденных штрафов увеличатся вдвое.
В случае если нарушение совершено с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин, штраф для граждан составит от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 120 тысяч рублей.
Кроме того, для должностных и юридических лиц предусматривается возможность конфискации транспортного средства, из которого выбросили мусор.
Принятие закона о штрафах за выбрасывание мусора из автотранспорта является важным шагом в деле сохранения экологии, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
«Ранее, 29 июня, закон в окончательном чтении приняла Госдума. Напомню, что это совместный документ Мосгордумы и Мособлдумы. Поздравляю коллег, это важный шаг в деле сохранения экологии нашей страны», — написал Шапошников в Telegram-канале.
Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков назвал тех, кто выкидывает мусор из окон собственных авто, «настоящими хамами».
- Все мы прекрасно видим вблизи дачных участков, вблизи новостроек и вообще где попало кучи разного мусора (очень часто строительного), которые сваливаются в лесополосе, на поле. Это беда, с которой надо бороться. Я предлагал жёстко увеличить эти штрафы, чтобы люди понимали, что они финансово сильно пострадают, — приводило RT слова автоэксперта.
В Бурятии проблема также стоит остро. Жители республики не раз жаловались в соцсетях на мусорящих на ходу автомобилистов.
- Ежедневно передвигаюсь на работу и домой на машине, и в общем, накипело. Люди ездят на своих машинах и выкидывают непогашенные бычки на обочину. Вы представляете себе масштабы: изо дня в день во время стоянки перед светофором сколько бычков выбрасывается по всему городу, это же кошмар! Этот окурок, сделанный в основном из пластиковых волокон, разлагается от 5 до 10 лет. Не всегда и не везде убирают дворники. Сейчас, конечно, есть автомобили, у которых, может, нет пепельниц, но раз вы курите, придумайте в своём салоне какую-то закрывающуюся баночку, что ли, и скидывайте окурки туда, а не на улицу. Люди на грузовиках, на легковых, таксисты и все, кто помногу ездят и при этом курят, обратите на это внимание! Сколько окурков вдоль обочин наших оживлённых трасс в городе, вот отправить бы всех куряг туда. Неужели все хотят жить в таком грязном городе? – обращался возмущённый улан-удэнец к водителям в паблике «Аноним 03».
25 мая этого года произошло бедствие в Заиграевском районе. Как сообщал «Байкал-Daily», из-за выброшенного из машины окурка там загорелась трава. Из-за сильного ветра огонь вскоре достиг границ садового некоммерческого товарищества «Лето» и перекинулся на строения. Местные власти уже готовились к эвакуации жителей.
Страшный пожар уничтожил семь домов, а также 14 надворных построек.