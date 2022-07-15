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В Бурятии изучат черношапочного сурка

В Бурятии изучат черношапочного сурка
Общество,  Фото:скриншот
Учёные собираются получить данные для восстановление популяции грызуна

В Бурятии реализуют проект по изучению и сохранению черношапочного сурка. Команда сотрудников научного отдела ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и института географии имени В.Б. Сочавы СО РАН в рамках новой программы по сохранению редких, исчезающих и эндемичных видов растений и животных Байкала получили грант на проект «Адаптивный отклик прибайкальской популяции черношапочного сурка на изменения окружающей среды: мониторинг, картографирование ареалов, анализ динамики численности особей на территории Баргузинского хребта».

- Проект направлен на изучение состояния и сохранение популяции черношапочного сурка. Зверёк очень чувствителен к погодным условиям, любит тишину и уединение и совсем не дружит с другими животными – часто они представляют для него значительную угрозу. Постепенное сокращение численности и моногамный образ жизни животного всё больше осложняют восстановление популяции сурка в последние десятилетия, - сообщает ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Учёным предстоит пройти в рамках экспедиции больше ста километров по высокогорным маршрутам Баргузинского заповедника и Забайкальского национального парка – излюбленным местам обитания сурков, провести мониторинг численности вида, установить фотоловушки, а затем сравнить собранные данные с архивными материалами аналогичных наблюдений, проводимых в 50-60 годах прошлого века.
Бурятия национальный парк заповедник природоохранная деятельность наука сурки

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