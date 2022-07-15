Улан-удэнцу удалили опухоль головного мозга размером с грецкий орех









В январе 2022 года 39-летний житель Улан-Удэ внезапно начал терять зрение. Он прошёл многочисленные диагностические исследования, в ходе которых обнаружили опухоль головного мозга размером с грецкий орех.Мужчину направили в нейрохирургическое отделение республиканской клинической больницы имени Семашко.- Сложность заключалась в анатомическом расположении опухоли – срединно-глубинная локализация, иными словами в «центре» мозга. Кроме этого, опухоль окружали глубинные магистральные вены, малейшее повреждение которых могло привести к летальному исходу, - рассказали в республиканской клинической больницы.План операции тщательно разработали. Её провели хирурги Андрей Николаев и Алексей Будаев под руководством заведующего нейрохирургирским отделением Василия Хунданова.Для получения доступа к опухоли пациент был в сидячем положении, что создавало трудность и для хирургов, и для анестезиологов. Врачам пришлось в течение 5,5 часов оперировать сидя с поднятыми вверх руками.Операция завершилась успешно. Гистологическое исследование показало, что опухоль являлась доброкачественной - менингиомой. После выписки пациенту было рекомендовано обращение в Бурятский онкологический диспансер для дальнейшего лечения.Подобные случаи редкость не только для бурятских нейрохирургов, но и для врачей федеральных центров.- Пациенту при первой консультации было предложено пройти лечение в Федеральном центре нейрохирургии Новосибирска, но он решил оперироваться дома. Проведение операции в более позднем периоде могло привести к гидроцефалии и другим осложнениям, вплоть до гибели пациента, - прокомментировал нейрохирург Андрей Николаев.