 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 июля

14 июля

Популярное

Улан-удэнцу удалили опухоль головного мозга размером с грецкий орех

Улан-удэнцу удалили опухоль головного мозга размером с грецкий орех
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нейрохирургам пришлось более пяти часов оперировать сидя

В январе 2022 года 39-летний житель Улан-Удэ внезапно начал терять зрение. Он прошёл многочисленные диагностические исследования, в ходе которых обнаружили опухоль головного мозга размером с грецкий орех.

Мужчину направили в нейрохирургическое отделение республиканской клинической больницы имени Семашко.

- Сложность заключалась в анатомическом расположении опухоли – срединно-глубинная локализация, иными словами в «центре» мозга. Кроме этого, опухоль окружали глубинные магистральные вены, малейшее повреждение которых могло привести к летальному исходу, - рассказали в республиканской клинической больницы.

План операции тщательно разработали. Её провели хирурги Андрей Николаев и Алексей Будаев под руководством заведующего нейрохирургирским отделением Василия Хунданова.

Для получения доступа к опухоли пациент был в сидячем положении, что создавало трудность и для хирургов, и для анестезиологов. Врачам пришлось в течение 5,5 часов оперировать сидя с поднятыми вверх руками.

Операция завершилась успешно. Гистологическое исследование показало, что опухоль являлась доброкачественной - менингиомой. После выписки пациенту было рекомендовано обращение в Бурятский онкологический диспансер для дальнейшего лечения.

Подобные случаи редкость не только для бурятских нейрохирургов, но и для врачей федеральных центров.

- Пациенту при первой консультации было предложено пройти лечение в Федеральном центре нейрохирургии Новосибирска, но он решил оперироваться дома. Проведение операции в более позднем периоде могло привести к гидроцефалии и другим осложнениям, вплоть до гибели пациента, - прокомментировал нейрохирург Андрей Николаев.


 



врачи медицинская помощь операция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ отдыхающие в летнем лагере сдали «ЭкоГТО»
В Улан-Удэ отдыхающие в летнем лагере сдали «ЭкоГТО»
Общество, 15.07.2022
Образовательные занятия длились в течение недели
В Бурятии считают деревья
В Бурятии считают деревья
Общество, 15.07.2022
Специалисты проводят инвентаризацию леса
В Улан-Удэ определили лучшего пожарного
В Улан-Удэ определили лучшего пожарного
Общество, 15.07.2022
Пожарные на время проходили 100-метровую полосу препятствий.
В колонии в Бурятии завершился Сурхарбан
В колонии в Бурятии завершился Сурхарбан
Общество, 15.07.2022
Осуждённые соревновались в восьми видах спорта
Погибший на Украине Нима Ошоров посмертно награждён орденом Мужества
Погибший на Украине Нима Ошоров посмертно награждён орденом Мужества
Общество, 15.07.2022
Гвардии прапорщик Нима Ошоров погиб 28 февраля
В районе Бурятии траур по погибшему военному продлили до конца июля
В районе Бурятии траур по погибшему военному продлили до конца июля
Общество, 15.07.2022
Изначально планировался пятидневный траур, который в итоге продлили
В центре Улан-Удэ отпразднуют Курбан-байрам
В центре Улан-Удэ отпразднуют Курбан-байрам
Общество, 15.07.2022
Мусульмане Бурятии приглашают на праздник всех горожан
Бурятские борцы разыграют «Большой приз Алханая»
Бурятские борцы разыграют «Большой приз Алханая»
Общество, 15.07.2022
Призовой фонд соревнований составит более одного миллиона рублей
Очередной район Бурятии отметит свой юбилей
Очередной район Бурятии отметит свой юбилей
Общество, 15.07.2022
Мухоршибирскому району – 95 лет
В Бурятии ожидаются дожди и грозы
В Бурятии ожидаются дожди и грозы
Общество, 15.07.2022
В Улан-Удэ днём возможна гроза
В Бурятии пройдёт фестиваль казачьей культуры
В Бурятии пройдёт фестиваль казачьей культуры
Общество, 14.07.2022
Мероприятие проведут в Иволгинском районе
В Забайкалье придумывают имя талисману чемпионата России
В Забайкалье придумывают имя талисману чемпионата России
Общество, 14.07.2022
Имя манулу-боксёру выберут из пяти «народных» имён
На Байкале возобновил работу крупный палаточный лагерь
На Байкале возобновил работу крупный палаточный лагерь
Общество, 14.07.2022
«Страна Байкал и я» была закрыта на двухлетний ковидный перерыв
Уланудэнцев приглашают на крышу на «Здоровое лето»
Уланудэнцев приглашают на крышу на «Здоровое лето»
Общество, 14.07.2022
В национальной библиотеке пройдут мастер-классы по степ-аэробике, хатха-йоге и танцам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^