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Дом иркутского врача получил статус памятника истории и культуры

Дом иркутского врача получил статус памятника истории и культуры
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Дом Аркадия Рассушина расположен в историческом центре Иркутска

В единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации включён жилой дом Аркадия Рассушина, известного иркутского врача. Он расположен в историческом центре Иркутска, на бульваре Гагарина, 32.

- Этот особняк известен общественности Иркутска. Жители выступили в его защиту в 2018 году, когда иногородний эксперт, нанятый частным заказчиком, подготовил заключение с обоснованием нецелесообразности включения этого дома в реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области организовала проведение повторной государственной историко-культурной экспертизы. В результате дом Рассушина получил статус памятника истории и культуры регионального значения, - рассказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Утверждены границы территории дома Рассушина. В них можно проводить только работы по сохранению здания. Изменять его объёмно-пространственные характеристики, то есть достраивать этажи или убирать какие-то части, запрещено. Также на территории дома нельзя строить объекты капитального строительства, проводить земляные и строительные работы. Ремонт или реставрацию дома Рассушина необходимо согласовывать со службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области. Снос объектов культурного наследия запрещён законодательством.

- Дом Рассушина, известного иркутского врача, был построен в 1910 году. Предполагается, что автором проекта был родной брат владельца, известный иркутский архитектор Владимир Рассушин. Дом деревянный, одноэтажный, предназначался для проживания одной семьи с прислугой. В оформлении фасадов использованы приёмы стиля «классицизм». Декоративное оформление дома является стилизацией форм каменной архитектуры, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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