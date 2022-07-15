Лучники Бурятии завоевали 4 медали чемпионата России

Спортсмены выиграли две серебряных и две бронзовых награды



В Екатеринбурге с 8 по 14 июля прошёл чемпионат России по стрельбе из лука. В соревнованиях участвовало более 300 спортсменов из 32 регионов страны.



Лучники Бурятии завоевали 4 медали соревнований. Серебряными призёрами стали Инна Степанова и Бальжинима Цыремпилов. «Бронзу» выиграли Виктория Будаева и Эрдэм Цыдыпов.



Общие результаты



Классический лук. Мужчины

Первое место – Базаржапов Галсан (Забайкальский край)

Второе место – Цыремпилов Бальжинима (Бурятия)

Третье место – Цыдыпов Эрдэм (Бурятия)



Классический лук. Женщины

Первое место – Гильманова Мария (Москва)

Второе место – Степанова Инна (Бурятия)

Третье место – Будаева Виктория (Бурятия)



Блочный лук. Мужчины

Первое место – Ветров Роман (Тульская область)

Второе место – Дамбаев Александр (Забайкальский край)

Третье место – Гареев Артур (Чувашия)



Блочный лук. Женщины

Первое место – Бальжанова Виктория (ЯНАО)

Второе место – Тонтоева Диана (Краснодарский край)

Третье место – Винокурова Дайаана (Якутия)



Классический лук. Микст-команды

Первое место – Забайкальский край (Базаржапов Галсан, Мыльникова Валерия)

Второе место – Ростовская область (Григоренко Игорь, Осипова Елена)

Третье место – Москва (Цыбикжапов Алдар, Гильманова Мария)



Блочный лук. Микст-команды

Первое место – ЯНАО (Калашников Виктор, Бальжанова Виктория)

Второе место – Москва (Жулин Иван, Князева Елизавета)

Третье место – Ярославская область (Косенков Даниил, Румянцева Екатерина)



Также было проведено абсолютное первенство в дивизионе блочного и классического лука: попасть одной стрелой ближе к центру на 70 м. В классическом луке выиграл Базаржапов Галсан, в блочном – Ветров Роман. За волю к победе утешительный приз был вручён Летяйкиной Анастасии из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает федерация стрельбы из лука Бурятии.



