Спортсмены выиграли две серебряных и две бронзовых награды
В Екатеринбурге с 8 по 14 июля прошёл чемпионат России по стрельбе из лука. В соревнованиях участвовало более 300 спортсменов из 32 регионов страны.
Лучники Бурятии завоевали 4 медали соревнований. Серебряными призёрами стали Инна Степанова и Бальжинима Цыремпилов. «Бронзу» выиграли Виктория Будаева и Эрдэм Цыдыпов.
Общие результаты
Классический лук. Мужчины
Первое место – Базаржапов Галсан (Забайкальский край)
Второе место – Цыремпилов Бальжинима (Бурятия)
Третье место – Цыдыпов Эрдэм (Бурятия)
Классический лук. Женщины
Первое место – Гильманова Мария (Москва)
Второе место – Степанова Инна (Бурятия)
Третье место – Будаева Виктория (Бурятия)
Блочный лук. Мужчины
Первое место – Ветров Роман (Тульская область)
Второе место – Дамбаев Александр (Забайкальский край)
Третье место – Гареев Артур (Чувашия)
Блочный лук. Женщины
Первое место – Бальжанова Виктория (ЯНАО)
Второе место – Тонтоева Диана (Краснодарский край)
Третье место – Винокурова Дайаана (Якутия)
Классический лук. Микст-команды
Первое место – Забайкальский край (Базаржапов Галсан, Мыльникова Валерия)
Второе место – Ростовская область (Григоренко Игорь, Осипова Елена)
Третье место – Москва (Цыбикжапов Алдар, Гильманова Мария)
Блочный лук. Микст-команды
Первое место – ЯНАО (Калашников Виктор, Бальжанова Виктория)
Второе место – Москва (Жулин Иван, Князева Елизавета)
Третье место – Ярославская область (Косенков Даниил, Румянцева Екатерина)
Также было проведено абсолютное первенство в дивизионе блочного и классического лука: попасть одной стрелой ближе к центру на 70 м. В классическом луке выиграл Базаржапов Галсан, в блочном – Ветров Роман. За волю к победе утешительный приз был вручён Летяйкиной Анастасии из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает федерация стрельбы из лука Бурятии.
Лучники Бурятии завоевали 4 медали чемпионата России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спортсмены выиграли две серебряных и две бронзовых награды
Баир лама навестил бойцов в госпиталях Московской области
Артисты слышали много восторженных отзывов от друзей о республике
Сейчас здесь идёт строительство тротуарных дорожек и благоустройство территории
Проверка соблюдения правил благоустройства бизнесменами города прошла в столице Бурятии
На изменения пошли по просьбам горожан
Такими темпами от фигур скоро ничего не останется, сокрушаются горожане
Плитку на перекрёстке, где большой поток пешеходов, решили заменить
Концепцию второй очереди реконструкции будут обсуждать всенародно
Площадка разделена на две зоны
Совет учителей-блогеров создаёт федеральное министерство
Указ, ужесточающий наказание за выбрасывание мусора из автомобилей, подписал Путин
Нейрохирургам пришлось более пяти часов оперировать сидя с поднятыми вверх руками
Образовательные занятия длились в течение недели
Подача холодной воды прекращена до 18:00