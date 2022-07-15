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Лучники Бурятии завоевали 4 медали чемпионата России

Лучники Бурятии завоевали 4 медали чемпионата России
Общество,  Фото:пресс-служба РФСЛ
Спортсмены выиграли две серебряных и две бронзовых награды

В Екатеринбурге с 8 по 14 июля прошёл чемпионат России по стрельбе из лука. В соревнованиях участвовало более 300 спортсменов из 32 регионов страны.

Лучники Бурятии завоевали 4 медали соревнований. Серебряными призёрами стали Инна Степанова и Бальжинима Цыремпилов. «Бронзу» выиграли Виктория Будаева и Эрдэм Цыдыпов.

Общие результаты

Классический лук. Мужчины
Первое место – Базаржапов Галсан (Забайкальский край)
Второе место – Цыремпилов Бальжинима (Бурятия)
Третье место – Цыдыпов Эрдэм (Бурятия)

Классический лук. Женщины
Первое место – Гильманова Мария (Москва)
Второе место – Степанова Инна (Бурятия)
Третье место – Будаева Виктория (Бурятия)

Блочный лук. Мужчины
Первое место – Ветров Роман (Тульская область)
Второе место – Дамбаев Александр (Забайкальский край)
Третье место – Гареев Артур (Чувашия)

Блочный лук. Женщины
Первое место – Бальжанова Виктория (ЯНАО)
Второе место – Тонтоева Диана (Краснодарский край)
Третье место – Винокурова Дайаана (Якутия)

Классический лук. Микст-команды
Первое место – Забайкальский край (Базаржапов Галсан, Мыльникова Валерия)
Второе место – Ростовская область (Григоренко Игорь, Осипова Елена)
Третье место – Москва (Цыбикжапов Алдар, Гильманова Мария)

Блочный лук. Микст-команды
Первое место – ЯНАО (Калашников Виктор, Бальжанова Виктория)
Второе место – Москва (Жулин Иван, Князева Елизавета)
Третье место – Ярославская область (Косенков Даниил, Румянцева Екатерина)

Также было проведено абсолютное первенство в дивизионе блочного и классического лука: попасть одной стрелой ближе к центру на 70 м. В классическом луке выиграл Базаржапов Галсан, в блочном – Ветров Роман. За волю к победе утешительный приз был вручён Летяйкиной Анастасии из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает федерация стрельбы из лука Бурятии.

Бурятия стрельба из лука спорт чемпионат России

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